Через переїзд у Білорусь: вагнерівці на місяць припинили вербування новачків, але є одне "але"

Найманці ПВК "Вагнера" повідомили про тимчасове припинення вербування новобранців. Також бойовики Євгенія Пригожина заявили, що вони припиняють брати участь у повномасштабній війні Росії проти України, але теж тимчасово.

Вагнерівці спробували прикритися своїм переїздом з Росії до Білорусі після невдалого заколоту свого ватажка та ввести людей в оману. Однак бойовиків Євгенія Пригожина швидко "схопили за руку".

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Вагнерівців викрили на брехні

Бойовики з ПВК "Вагнера" попередили у своїх соцмережах, що призупиняють вербування на один місяць. Журналісти вирішили перевірити їх офіційні заяви.

Вони подзвонили на "гарячі лінії" понад 10 представництв ПВК "Вагнера" у різних містах країни-агресорки. Усюди їм відповіли, що угруповання бойовиків не розпущене. Ба більше, співрозмовники заявили, що вагнерівці набирають найманців у звичайному режимі. Контракт укладається саме з ПВК "Вагнера", а не з міноборони держави-терориста.

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