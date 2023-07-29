Закон – не наказ: в УПЦ МП заявили, що далі святкуватимуть Різдво 7 січня

Українська православна церква московського патріархату хоче святкувати Різдво 7 січня, а не 25 грудня. Її представники дали зрозуміти, що рішення Володимира Зеленського на них не вплинуло.

Отець Олександр (Клименко) з УПЦ МП прокоментував закон про перенесення дат свят, який нещодавно ухвалив Володимир Зеленський. Спочатку журналісти звернулися до підсанкційного митрополита Антонія, якого вважають другою людиною УПЦ МП, але той кинув слухавку.

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Що в УПЦ МП думають про перенесення дати Різдва

Отець Олександр заявив, що українська православна церква московського патріархату не буде відзначати свято 25 грудня. Вона й далі святкуватиме Різдво 7 січня. За словами Клименка, попри те, що ця дата тепер не буде державним вихідним, його церква все одно відзначатиме свято саме у цей день.

Він також сказав, що після затвердження президентом України 25 грудня державним святом для УПЦ ПМ "нічого не зміниться". Окрім цього Клименко процитував слова патріарха Філарета, який раніше заявляв, що святкування Різдва 7 січня "не є наближенням до РПЦ".

Зеленський відвідав зруйнований Росією храм

Нещодавно український лідер був в Одесі. Там йому розповіли про поточний стан храму.

Зеленський записав звернення зі Спасо-Преображенського собору, в який російські загарбники влучили ракетою. Подробиці – тут.

Нагадаємо, після того, як російські загарбники вдарили по цьому храму, вікарій Одеської єпархії УПЦ МП звернувся до патріарха Кіріла. Архієпископ Арцизький Віктор засудив російську агресію та закликав голову РПЦ дати спокій УПЦ.