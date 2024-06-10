"Законні цілі": у Росії погрожують бити по винищувачах F-16 за межами України

Партнери України уже найближчим часом обіцяють передати Україні перші винищувачі F-16. У Росії ж вдалися до улюбленої тактики – там знову погрожують. Цього разу – знищити F-16 за кордоном.

Залякувати світ цього разу взявся голова оборонного комітету Держдуми Андрій Картаполов. Путінський посіпака пропагандистським ЗМІ висловив своє "бачення" наслідків передачі F-16 Україні, пише 24 Канал.

Дивіться також Тепер полюватимуть активніше: які об'єкти Росія намагається атакувати першочергово

"F-16 стануть законними цілями"

Картаполов заявив, що розміщені за межами України F-16 після бойових вильотів будуть атакуватися російською армією. Втім, не лише винищувачі планують знищувати росіяни. Представник Держдуми пригрозив також ударами і по аеродромах за межами України.

F-16 та аеродроми їх базування за межами України стануть законною метою для російських військових,

– заявив Картаполов.

Додамо, що істерика росіян навколо передачі Україні F-16 триває вже тривалий час. Так, нещодавно вони погрожували бити по французьких інструкторах в Україні.

Тоді Франції пригрозив речник посольства країни-агресорки в Парижі Олександр Макогонов.

Якщо ви посилаєте своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще цілитися та вбивати росіян, вони, природно, стануть легітимною ціллю,

– цинічно заявив росіянин.

У Парижі сказали, що готують відповідь на ці російські погрози.

F-16 для України: останні новини