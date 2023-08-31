Це могло б пришвидшити закінчення війни, – Зеленський про запрошення України в НАТО
Джерело:RTP
Україна продовжує інтегруватися у західний світ. Президент Зеленський розповів, коли вона може стати членом ЄС і НАТО.
Європейський Союз сміливо продемонстрував готовність прийняти Україну до своєї родини, коли 23 червня 2022 року надав їй статус країни – кандидата на вступ до ЄС. А ось із НАТО – не все так просто. Президент Зеленський пояснив, чому Україні важливо отримати "зелене світло" від Альянсу під час війни.
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Це могло б стати початком закінчення
Попри те, що в країні досі триває війна, робота щодо інтеграції України у ЄС і НАТО не зупиняється. За словами Володимира Зеленського, Україна буде членом НАТО вже після війни. Основне питання полягає в тому, як швидко і чим саме вона завершиться.
Водночас, на думку глави держави, запрошення до Альянсу Україна могла б отримати й під час війни.
Це складніше. Я вважаю, що запрошення України в НАТО могло б наблизити закінчення війни. Однак, на жаль, не всі такої думки. Тому є, як є,
– підсумував президент.
Щодо членства у ЄС – все виглядає набагато зрозуміліше. Зеленський висловив упевненість, що є всі шанси розпочати діалог щодо майбутнього членства України в ЄС 2023 року.
Рішення про початок цього діалогу може бути прийняте до кінця року. А вже з початком Нового року можна буде запустити цей процес. Все залежатиме від політичної волі європейських партнерів і нашого бажання та можливостей,
– сказав Зеленський.
Український шлях до НАТО
- 11 – 12 липня у Вільнюсі відбувся знаковий саміт НАТО за участі президента Зеленського.
- Українське суспільство очікувало, що на цьому саміті Україна отримає запрошення до Альянсу, однак цього не сталося. Президент Зеленський обурився, коли дізнався, що Альянс обговорює формулювання щодо запрошення України, а не членства.
- Водночас на тому заході була ухвалена низка важливих рішень щодо майбутнього України у НАТО. Зокрема, країни НАТО погодили підсумкове комюніке щодо України – Альянс прийме країну до себе без ПДЧ. Генсек Єнс Столтенберг зазначив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли погодяться усі країни-члени, і коли Київ виконає всі вимоги щодо вступу.
- Також країни "Великої сімки" підписали декларацію щодо підтримки України. Там, зокрема, йшлося про гарантії безпеки для нашої держави. Держави зобов'язалися надавати Україні необхідну допомогу для підтримки її здатності давати відсіч ворогові.