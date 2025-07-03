Путін і Трамп зараз розмовляють, опісля буде брифінг, – Пєсков

3 липня у Москві проходить форум Агентства стратегічних ініціатив. Під час виступі на заході російський диктатор Путін оголосив, що проведе сьогодні розмову із Дональдом Трампом. Останній згодом це підтвердив.

Телефонні переговори очільника Кремля та президента США стартували близько 17:00, передає 24 Канал.

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Трамп і Путін говорять

Трамп і Путін просто зараз розмовляють. Про це заявив речник диктатора Дмітрій Пєсков близько 18:00. Чиновник наголосив, що за результами бесіди лідерів Кремль проведе брифінг.

Нагадаємо, що політики востаннє розмовляли 14 червня. Розмова 3 липня стане для них шостою з лютого 2025 року.

До слова, завтра або у найближчі дні президент Зеленський теж планує поговорити із Дональдом Трампом. Передусім, він хоче обговорити з колегою часткове призупинення постачання Україні критично важливого озброєння, зокрема ракет для систем Patriot.

Зауважимо, що 1 липня вперше за понад три роки відбувся телефонний дзвінок між Путіним і французьким президентом Макроном. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема конфлікт між Ізраїлем та Іраном, а також ядерну програму Тегерану. Диктатор звинуватив Захід в ігноруванні інтересів безпеки Росії та підживленні "київського режиму" шляхом надання військової допомоги.