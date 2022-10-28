"Заступниця" Сальдо, колаборантка Губарєва загинула внаслідок ДТП, – ЗМІ

28 жовтня 2022 , 15:17
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27 жовтня колаборантка з Херсонщини Катерина Губарєва нібито потрапила в ДТП в окупованому Криму. Згодом повідомили про її смерть.

Про це повідомляють телеграми-канали. Наскільки це правдива інформація – наразі перевіряється.

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Катерина Губарєва загинула

З кількох джерел стало відомо про нібито смерть заступниці окупаційної адміністрації Херсонщини Катерини Губарєвої. Вона втекла в Крим кілька тижнів тому, а 27 жовтня буцімто загинула внаслідок ДТП.

Наразі очікуємо офіційного підтвердження.

Що відомо про ДТП з колаборанткою

Напередодні колаборантка Катерина Губарєва нібито потрапила в ДТП в Криму. Фото її розбитої машини опублікували 27 жовтня.

Попередньо, за кермом машини був водій. Спочатку повідомляли, що його та Губарєву начебто доправили до Сімферопольської лікарні.

У мережі оприлюднили фото розбитої машини марки Land Cruiser з державними номерами ВТ 5550 АВ. На ній їздила колаборантка.


Розбите авто Губарєвої / Фото з телеграм-каналів

Кого зі зрадників України вже ліквідували

  • З початку повномасштабної війни ЗСУ та партизани вже ліквідували щонайменше 10 політиків-колаборантів. Шістьом зрадникам вдалося вижити після замахів.
  • У Херсоні було найбільше невдалих спроб замахів на колаборантів, зокрема на головного гауляйтера регіону Володимира Сальдо.
  • Під час замахів на колаборантів використання вогнепальної зброї давало 100% результат. Втім, вибухові пристрої, які закладають під авто, мають меншу ефективність.
  • Також ліквідували представників забороненої партії ОПЗЖ. Серед них Володимир Струк, Олег Бойко та Павло Слободчиков, який балотувався від Блоку Володимира Сальдо.
  • Окрім цього, наші захисники ліквідували відомого російського окупанта Єгора Горшкова. Він був керівником місії російського громадського руху "Суть часу" на окупованих територіях Донецької області.
  • А нещодавно у Херсоні ліквідували полковника ФСБ Росії Олексія Катериничева. Він був одним із гауляйтерів окупованого міста.
  • У вересні колаборантку з Херсону Тетяну Томіліну підірвали в її квартирі. Також знищено охоронця-кадирівця.
  • У Херсоні також підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів – Дмитра Савлученка. Внаслідок цього він загинув.

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Автор: Софія Ковнір