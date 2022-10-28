"Заступниця" Сальдо, колаборантка Губарєва загинула внаслідок ДТП, – ЗМІ

27 жовтня колаборантка з Херсонщини Катерина Губарєва нібито потрапила в ДТП в окупованому Криму. Згодом повідомили про її смерть.

Про це повідомляють телеграми-канали. Наскільки це правдива інформація – наразі перевіряється.

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Катерина Губарєва загинула

З кількох джерел стало відомо про нібито смерть заступниці окупаційної адміністрації Херсонщини Катерини Губарєвої. Вона втекла в Крим кілька тижнів тому, а 27 жовтня буцімто загинула внаслідок ДТП.

Наразі очікуємо офіційного підтвердження.

Що відомо про ДТП з колаборанткою

Напередодні колаборантка Катерина Губарєва нібито потрапила в ДТП в Криму. Фото її розбитої машини опублікували 27 жовтня.

Попередньо, за кермом машини був водій. Спочатку повідомляли, що його та Губарєву начебто доправили до Сімферопольської лікарні.

У мережі оприлюднили фото розбитої машини марки Land Cruiser з державними номерами ВТ 5550 АВ. На ній їздила колаборантка.



Розбите авто Губарєвої / Фото з телеграм-каналів

Кого зі зрадників України вже ліквідували

З початку повномасштабної війни ЗСУ та партизани вже ліквідували щонайменше 10 політиків-колаборантів. Шістьом зрадникам вдалося вижити після замахів.

У Херсоні було найбільше невдалих спроб замахів на колаборантів, зокрема на головного гауляйтера регіону Володимира Сальдо.

Під час замахів на колаборантів використання вогнепальної зброї давало 100% результат. Втім, вибухові пристрої, які закладають під авто, мають меншу ефективність.

Також ліквідували представників забороненої партії ОПЗЖ. Серед них Володимир Струк, Олег Бойко та Павло Слободчиков, який балотувався від Блоку Володимира Сальдо.

Окрім цього, наші захисники ліквідували відомого російського окупанта Єгора Горшкова. Він був керівником місії російського громадського руху "Суть часу" на окупованих територіях Донецької області.

А нещодавно у Херсоні ліквідували полковника ФСБ Росії Олексія Катериничева. Він був одним із гауляйтерів окупованого міста.

У вересні колаборантку з Херсону Тетяну Томіліну підірвали в її квартирі. Також знищено охоронця-кадирівця.

У Херсоні також підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів – Дмитра Савлученка. Внаслідок цього він загинув.

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