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      Засудженого українського журналіста Шаройка перевели із СІЗО до колонії в Білорусі

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      Засудженого за шпигунство українського журналіста Шаройка перевели в білоруську колонію
      Засудженого за шпигунство українського журналіста Шаройка перевели в білоруську колонію / Фото з відкритих джерел

      Українського журналіста Павла Шаройка, засудженого в Білорусі за нібито шпигунство, перевели з СІЗО до бобруйської виправної колонії.

      Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на посла України в Білорусі Ігоря Кизима.

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      За словами Ігоря Кизима, переведення у колонію відбулося ще до нового року, з того часу Шаройка у в’язниці відвідала його дружина. Крім того, 23 січня із журналістом у колонії має зустрітися український консул. 

      Питання щодо помилування або обміну не лежать у компетенції МЗС, цим займається СБУ,
      – зауважив посол.

      Нагадаємо, кореспондента "Українського радіо" у Мінську Павла Шаройка КДБ Білорусі арештувало 25 жовтня 2017 року. 12 лютого стало відомо про початок суду над ним, який проходив за зачиненими дверима. Наприкінці лютого було відомо, що йому вже винесли вирок, проте рішення суду трималось у таємниці. Пізнше стало відомо, що його засудили до 8 років.

      Чому почався шпигунський скандал з Білоруссю?Мінськ засудив на вісім років кореспондента Украінформу в Білорусі Павла Шаройко, звинувативши того в службі на українську розвідку. Крім того, там дозволили російському ФСБ безперешкодно викрасти українця Гриба, якого російські терористи затримали на їх території і переправили в РФ. Україна ж в червні 2017 року затримала громадянина Білорусі Юрія Політику також за підозрою в шпигунстві. Той встиг навіть розколотися і здати поплічників, сподіваючись на пом'якшення покарання. Тому шпигунські скандали слід розглядати в політичному контексті.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Білорусі ЗМІ Журналісти Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 22 січня
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