Через затримки допомоги від США: Макрон закликав Європу шукати нові шляхи підтримки України
Джерело:BFMTV
Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу знайти нові шляхи фінансування Україну зв'язку з затримками допомоги від США. Він зазначив, що разом з Німеччиною вже шукають нові шляхи допомоги.
Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що поставить законопроєкт на голосування 9 квітня – після того, як Сенат вийде з канікул. Однак, на жаль, цього врешті не сталося.
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Макрон про роль Європи
Тепер, зіткнувшись з цим, європейці повинні бути готовими. У цьому суть того, про що я говорив у лютому минулого року: ми, європейці, повинні робити більше і швидше, але якщо американського фінансування немає, то ми, європейці, повинні мобілізуватися і, як європейці, знайти нові фінансові рішення,
– наголосив Еммануель Макрон.
Президент Франції додав, що вони разом з Німеччиною працюють над можливістю забезпечити фінансування нашої держави, європейський платіжний механізм, бюджетну допомогу. Макрон зазначив, що є "знамениті 50 мільярдів" для України, про які домовилися у лютому цього року, однак якщо американської допомоги не буде, то "доведеться зробити більше".
Затримки допомоги США
- Володимир Зеленський на саміті Тримор'я наголосив, що Україна втрачатиме не лише території без допомоги з боку США, а й людей. Він наголосив, що справа не в землях, а саме в громадянах. Якщо Україна не поверне території, то це означає, що не буде поваги до суверенітету – що Путін повернеться.
- Як пояснив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, аби протистояти Росії потрібні колосальні кошти. Кремль витрачає на війну 350 – 400 мільярдів доларів. Україні потрібно принаймні 200 мільярдів, аби встановити паритет.
- Наразі Майк Джонсон продовжує затримувати законопроєкт з допомогою Україні – тепер він пропонує інший пакет допомоги, який відрізнятиметься від попереднього. Наразі спікер веде переговори щодо цього питання. Цілком ймовірно, що він тримається риторики надання допомоги "у кредит".