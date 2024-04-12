Через затримки допомоги від США: Макрон закликав Європу шукати нові шляхи підтримки України

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу знайти нові шляхи фінансування Україну зв'язку з затримками допомоги від США. Він зазначив, що разом з Німеччиною вже шукають нові шляхи допомоги.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що поставить законопроєкт на голосування 9 квітня – після того, як Сенат вийде з канікул. Однак, на жаль, цього врешті не сталося.

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Макрон про роль Європи

Тепер, зіткнувшись з цим, європейці повинні бути готовими. У цьому суть того, про що я говорив у лютому минулого року: ми, європейці, повинні робити більше і швидше, але якщо американського фінансування немає, то ми, європейці, повинні мобілізуватися і, як європейці, знайти нові фінансові рішення,

– наголосив Еммануель Макрон.

Президент Франції додав, що вони разом з Німеччиною працюють над можливістю забезпечити фінансування нашої держави, європейський платіжний механізм, бюджетну допомогу. Макрон зазначив, що є "знамениті 50 мільярдів" для України, про які домовилися у лютому цього року, однак якщо американської допомоги не буде, то "доведеться зробити більше".

Затримки допомоги США