Непорушна підтримка, – заява Байдена про Україну після зустрічі з Путіним

Джо Байден і Володимир Путін провели кількагодинну зустріч. Однією з провідних тем спілкуваня двох світових лідерів була ситуація в Україні.
Байден вкотре підтвердив, що стоятиме на стороні України та підтримуватиме її суверенітет. Про це Джозеф Байден розповів на пресконференції після зустрічі із Володимиром Путіним.
Важливо Байден і Путін дали пресконференції після зустрічі: головні тези
Байден підтримує Україну
Так, Байден заявив про "непорушну підтримку" США суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, він висловився про Мінські угоди.
Байден зазначив, що Путін не заперечував йому, але відмінності були.
Як минула зустріч Байдена та Путіна
- Перемовини президентів у Женеві тривали кілька годин.
- Путін заявив, що тему України зачіпали. Байден, за його словами, погодився, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні бути Мінські угоди. Крім того, говорили про вступ України в НАТО.
- Пресконференцію політики давали окремо. До речі, крім країни говорили про права людини, кібератаки та міжнародну політику.
- Путін назвав Байдена конструктивним та досвідченим. Американський президент зазначив, що "Росія і США – горді і потужні країни, а Путін і Байден є відповідальними керівниками".
Байден і питання України в розмові із Зеленським
- Перед тим, як говорити із Путіним, Байден телефонував Зеленському. Це була їхня друга розмова, у якій президент США вкотре запевнив, що підтримує Україну.
- У розмові лідер США наголосив, що він "твердо відстоюватиме суверенітет України" на зустрічі з Володимиром Путіним в Женеві.
- Втім, в українському політикумі зазначали, що Байдену варто було зустрітися із Зеленським перед тим, як спілкуватися з Путіним.
- Про важливість очного спілкування між Зеленським і Байденом перед зустріччю із Путіним говорив зокрема голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.
- Важливо, що Путін і Байден не дають спільної пресконференції, відтак стосовно своїх тез не можуть дискутувати перед камерами медіа.
- Додамо, що президент США запросив українського лідера до Білого дому.