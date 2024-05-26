Про це розповів 24 Каналу голова угорської громади Києва та області Тібор Томпа, зазначивши, що Орбан, однозначно, є союзником Росії, попри те, що позиціонує себе як прихильник миру. Він додав, що прем'єр-міністр Угорщини налаштований проти України та не визнає, що на нашій території триває війна, а називає це внутрішньослов'янським конфліктом, який потрібно ізолювати.

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Орбан проти України

За словами Тібор Томпа, прем'єр-міністр Угорщини просуває в Європі антиукраїнську позицію. Орбан висловлює думку, що Україна має самостійно боротись із нападом Росії, без підтримки партнерів.

Це вже не крайній цинізм, а тотальне негідництво,

– наголосив він.

Заяви, які робить Віктор Орбан, на думку голови угорської громади, звучать для того, щоб той підсилив свою владу, адже незабаром вибори в Європарламент.

Всі ці меседжі направленні на те, щоб ще більше невігласів проголосували за нього,

– сказав Томпа.

Зв'язки Орбана з Росією

Орбан від початку наступу Росії на Україну сприяє країні-агресорці та навмисно затягує підтримку нашої держави у ЄС. Стає зрозуміло, що він не хоче допомагати Україні та разом із країнами НАТО формувати спільну стратегію щодо боротьби проти режиму Владіміра Путіна.

За цю негідну політику Орбана, на жаль, угорська нація ще заплатить дуже велику ціну,

– висловився Тібор Томпа.

Позиція Угорщини: основне