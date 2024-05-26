Об этом рассказал 24 Каналу председатель венгерской общины Киева и области Тибор Томпа, отметив, что Орбан, однозначно, является союзником России, несмотря на то, что позиционирует себя как сторонник мира. Он добавил, что премьер-министр Венгрии настроен против Украины и не признает, что на нашей территории идет война, а называет это внутриславянским конфликтом, который нужно изолировать.

Смотрите также Сами не изменят мнение: кто может препятствовать Украине вступить в ЕС

Орбан против Украины

По словам Тибора Томпа, премьер-министр Венгрии продвигает в Европе антиукраинскую позицию. Орбан выражает мнение, что Украина должна самостоятельно бороться с нападением России, без поддержки партнеров.

Это уже не крайний цинизм, а тотальное негодяйство,

– подчеркнул он.

Заявления, которые делает Виктор Орбан, по мнению председателя венгерской общины, звучат для того, чтобы тот усилил свою власть, ведь скоро выборы в Европарламент.

Все эти месседжи направлены на то, чтобы еще больше невежд проголосовали за него,

– сказал Томпа.

Связи Орбана с Россией

Орбан с начала наступления России на Украину способствует стране-агрессору и намеренно затягивает поддержку нашего государства в ЕС. Становится понятно, что он не хочет помогать Украине и вместе со странами НАТО формировать общую стратегию по борьбе против режима Владимира Путина.

За эту недостойную политику Орбана, к сожалению, венгерская нация еще заплатит очень большую цену,

– высказался Тибор Томпа.

Позиция Венгрии: основное