Об этом рассказал 24 Каналу председатель венгерской общины Киева и области Тибор Томпа, отметив, что Орбан, однозначно, является союзником России, несмотря на то, что позиционирует себя как сторонник мира. Он добавил, что премьер-министр Венгрии настроен против Украины и не признает, что на нашей территории идет война, а называет это внутриславянским конфликтом, который нужно изолировать.
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Орбан против Украины
По словам Тибора Томпа, премьер-министр Венгрии продвигает в Европе антиукраинскую позицию. Орбан выражает мнение, что Украина должна самостоятельно бороться с нападением России, без поддержки партнеров.
Это уже не крайний цинизм, а тотальное негодяйство,
– подчеркнул он.
Заявления, которые делает Виктор Орбан, по мнению председателя венгерской общины, звучат для того, чтобы тот усилил свою власть, ведь скоро выборы в Европарламент.
Все эти месседжи направлены на то, чтобы еще больше невежд проголосовали за него,
– сказал Томпа.
Связи Орбана с Россией
Орбан с начала наступления России на Украину способствует стране-агрессору и намеренно затягивает поддержку нашего государства в ЕС. Становится понятно, что он не хочет помогать Украине и вместе со странами НАТО формировать общую стратегию по борьбе против режима Владимира Путина.
За эту недостойную политику Орбана, к сожалению, венгерская нация еще заплатит очень большую цену,
– высказался Тибор Томпа.
Позиция Венгрии: основное
- Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели "длительную" телефонный разговор. Об этом Зеленский сообщил 8 мая, отметив, что пригласил венгерского премьера на Саммит мира в Швейцарии.
- Венгрия часто спекулирует на языковом вопросе в Украине и комментирует реформы по правам национальных меньшинств. Украина делает шаги в проведении этих реформ, однако госсекретарь Венгрии Тристан Азбей заявил, что все требования венгерского правительства еще не выполнены.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз уже не тот, к которому Венгрия присоединилась в 2004 году. Орбан, который тогда сам агитировал за вступление, в интервью общественной радиостанции Kossuth Radio отметил, что ЕС сейчас отличается от того, каким был 20 лет назад.