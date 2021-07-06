Офіс генпрокурора й СБУ не розслідуватимуть заяву Зеленського про вагнерівців у Білорусі

У СБУ та Офісі генпрокурора повідомили, що не розслідуватимуть слова Зеленського щодо історії з вагнерівцями. Український лідер раніше розповів: він обговорював цю ситуацію з Олександром Лукашенком влітку 2020 року.

Пресслужба СБУ повідомила, що дані про заяву Зеленського не вносили до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. В Офісі генпрокурора звернули увагу, що Конституція гарантує президенту недоторканність на строк виконання повноважень.

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Реакція СБУ на заяву Зеленського щодо вагнерівців / "Букви"



Реакція Офісу генпрокурора на заяву Зеленського щодо вагнерівців / "Букви"​

Заява Зеленського

Зеленський в одному з інтерв'ю розповів, що ще влітку 2020 року розмовляв з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком про історію з вагнерівцями. Український лідер заявив: він сам зателефонував білоруському диктатору.

За словами Зеленського, Лукашенко тоді пообіцяв, що "не підведе". І український лідер йому повірив. Він був переконаний, що Білорусь справді передасть цих людей.

Та потім відбулося те, що відбулося, і після цього це була моя остання з ним бесіда. На жаль, сьогодні відносини такі,

– заявив Зеленський.

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