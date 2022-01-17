У ДБР розповіли про роль Порошенка у "вугільній справі"

Петрові Порошенку 17 січня обирають запобіжний захід у справі про його держзраду. Цього ж дня у Державному бюро розслідувань розповіли деталі так званої "вугільної справи".

П'ятий президент, за даними слідчих, займався управлінськими та кадровими питаннями. Про це під час брифінгу в понеділок, 17 січня, повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

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Вона зазначила, що Медведчук і вище керівництво Росії розробили план створення штучного дефіциту вугілля. Кум Путіна взяв на себе функцію комунікатора з Москвою та бойовиками.

Порошенко – залишив за собою управлінські та кадрові питання й у разі необхідності адміністративний вплив. Своєю чергою Медведчук залучив до схеми Сергія Кузяру, який мав зв'язки із бойовиками,

– додала Тетяна Сапьян.

"Вугільна справа": що відомо

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