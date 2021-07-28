Зеленський знову збирає РНБО, засідання може відбутися на Донбасі

Президент Володимир Зеленський 30 липня збирає Раду національної безпеки й оборони. Ще 16 липня Олексій Данілов анонсував це зібрання.

Піл час спілкування з журналістами на брифінгу за підсумками РНБО він повідомив, що наступного разу розглянуть питання політики у сфері захисту державного кордону.

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Через два тижні президент призначив наступне засідання (Ради нацбезпеки – 24 канал) і там буде розглядатися це питання,

– сказав Олексій Данілов.

"Пропозиція Володимира Зеленського, що засідання Ради нацбезпеки й оборони проходитимуть інколи в обласних центрах, залишається. Ми попереджатимемо, коли це буде відбуватися", – зазначив тоді секретар РНБО.

Засідання РНБО на Донбасі

"РБК-Україна" з посиланням на поінформовані джерела пише, що засідання Ради нацбезпеки 30 липня може бути виїзним.

Один зі співрозмовників видання уточнив, що знову обговорюється ідея провести виїзне засідання. За його словами, зібратися РНБО може на Донбасі,

– додають журналісти.

Однак засідання Ради нацбезпеки 16 липня все ж таки не було виїзним.

Попередні засідання РНБО: коротко