Зеленський анонсував зменшення цін на бензин і дизпаливо на заправках

Президент України Володимир Зеленський заявив, що невдовзі впадуть ціни на бензин і дизель на заправках.

Про це український очільник заявив під час звернення 22 лютого. Відео із заявами президента опублікував, зокрема, 24 канал.

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Нові стимули для українців

Зеленський розповів, що в Україні запускають програму економічного патріотизму. Мовиться про додаткові стимули для локалізації місцевого виробництва, а також про цільові програми підтримки окремих галузей.

У межах цієї програми держава має зменшити податкове навантаження на бізнес і обмеження перевірок. Таким чином вона хоче залучити кошти населення у бізнес і банківську систему.

Крім того, влада планує знизити ПДВ на бензин і дизель. А це, зі свого боку, зменшить ціни на заправках

Наша мета – здобуття економічної незалежності, особливо в енергетиці,

– наголосив український президент.

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Про що ще заявляв президент

Звернення президента Зеленського до українців 22 лютого: дивіться відео