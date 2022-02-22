Зеленський анонсував зменшення цін на бензин і дизпаливо на заправках
Президент України Володимир Зеленський заявив, що невдовзі впадуть ціни на бензин і дизель на заправках.
Про це український очільник заявив під час звернення 22 лютого. Відео із заявами президента опублікував, зокрема, 24 канал.
До теми Зеленський знову терміново звернувся до українців
Нові стимули для українців
Зеленський розповів, що в Україні запускають програму економічного патріотизму. Мовиться про додаткові стимули для локалізації місцевого виробництва, а також про цільові програми підтримки окремих галузей.
У межах цієї програми держава має зменшити податкове навантаження на бізнес і обмеження перевірок. Таким чином вона хоче залучити кошти населення у бізнес і банківську систему.
Крім того, влада планує знизити ПДВ на бензин і дизель. А це, зі свого боку, зменшить ціни на заправках
Наша мета – здобуття економічної незалежності, особливо в енергетиці,
– наголосив український президент.
Актуально Мають залишитися в Україні, – Зеленський зустрінеться з "топ-50 великого бізнесу"
Про що ще заявляв президент
- Глава держави оголосив призов резервістів. Адже через російську загрозу слід доукомплектувати Збройні сили України. Однак, потреби у загальній мобілізації наразі немає.
- За його словами, українцям слід бути сильними й не падати духом, однак "якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо".
- Крім того, завершення в Україні війни є безальтернативним. Водночас майданчик або формат дипломатичних переговорів відіграють другорядну роль.
- Також Зеленський повідомив, що Київ ініціює саміт постійних лідерів України, Туреччини та Німеччини.
Звернення президента Зеленського до українців 22 лютого: дивіться відео