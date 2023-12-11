Росія завжди причетна до конфліктів у світі, зокрема і в Латинській Америці, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський під час свого візиту до Аргентини дав інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ. Він зазначив, що прагне наростити співпрацю у латиноамериканському регіоні, зокрема й у сфері безпеки.
Зеленський розраховує на підтримку Аргентини і тісну роботу у спільних напрямках. Він переконує, що вона буде корисна всім, адже руки Росії дістають далеко.
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Партнерство України й Аргентини
Володимир Зеленський в інтерв'ю висловив впевненість, що Аргентина може сприяти об’єднанню цілого континенту навколо України та відіграти одну з провідних ролей в імплементації Української формули миру. Він хоче, щоб новообраний президент країни допоміг з цієї співпрацею.
Я дуже зацікавлений в об’єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об’єднання навколо правди. Я зацікавлений у саміті Україна – Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав’єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи,
– зазначив президент України.
Під час спілкування з Мілеєм він отримав позитивний сигнал щодо цього питання, однак на все потрібен час. Україна готова співпрацювати з Аргентиною у військовій, безпековій сферах, ділитися досвідом диджиталізації. Також можливі спільні напрацювання в енергетиці, щоб у рази наростити товарообіг між двома державами.
Президент України зазначив, що тим чи іншим чином Росія завжди дотична до нових світових конфліктів. Саме тому питання безпеки таке важливе, зокрема й для країн Латинської Америки. Позиція президента Хав'єра Мілея стала ключовою причиною візиту Зеленського на континент. На Аргентину у регіоні дивляться як на лідера, вона має вплив на всю Південну Америку.
Володимир Зеленський поговорив з латиноамериканськими ЗМІ / президент України
Візит Зеленського в Південну Америку
- Володимир Зеленський 10 грудня прибув до Аргентини на інавгурацію новообраного президента Хав'єра Мілея. Опісля церемонії він щиро привітав свого колегу, висловивши упевненість, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься.
- Вже перебуваючи в Буенос-Айресі, Зеленський провів зустрічі із низкою лідерів Південної Америки – президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Усіх трьох президент закликав підтримати формулу миру та запросив до України.
- У вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що під час візиту до Аргентини Україну почули й інші держави Латинської Америки. Президент України подякував за підтримку нашої держави та запросив разом працювати задля відновлення миру.
- Окрім цього, український лідер мав змогу поспілкуватися з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Володимир Зеленський зазначив, що це була "максимально відверта розмова", що стосувалася європейських справ.