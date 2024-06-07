Зеленський і Байден розпочали переговори у Франції

Український президент перебуває з візитом у Франції. Володимир Зеленський та Джо Байден вже розпочали переговори у Парижі.

Раніше була інформація, що найімовірніше, вони обговорюватимуть пришвидшення навчання українських пілотів на F-16. Також розмова, скоріш за все, стосуватиметься безпекової угоди та дозволу на удари по території Росії.

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Зустріч Зеленського та Байдена

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден нарешті зустрілися у Парижі. Уже з'явилося відповідне фото розмови лідерів. Також у переговорах беруть участь міністр оборони США Ллойд Остін та державний секретар Ентоні Блінкен.

Володимир Зеленський та Джо Байден у Парижі / фото Укрінформ

Стало відомо, що Джо Байден під час зустрічі оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів.

боєприпаси для HIMARS, мінометні системи, артилерійські снаряди, зокрема 155-мм для гаубиць, ракети для ППО, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, бронетехніка, патрульні катери та широкий спектр іншого, що містить запасні частини та обладнання.

Репортер Білого дому Сеунг Мін Кім зазначила, що Байден попросив вибачення за багатомісячну затримку зі схваленням допомоги для нашої держави. Проте він зазначив, що США "все ще в справі".

Візит Зеленського до Франції