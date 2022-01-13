Зеленський з Джонсоном обговорили врегулювання ситуації біля кордонів України

Володимир Зеленський 13 січня провів перемовини з Борисом Джонсоном. Вони обговорили можливі кроки щодо деескалації на кордоні України.

Президент зазначив, що Україна разом із Великою Британією докладають спільних зусиль для досягнення миру. Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Провів плідну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації,

– написав Володимир Зеленський.

Він додав, що цінує незмінну підтримку Британії суверенітету та територіальної цілісності України.

Війська Росії біля кордону України

Росія почала військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Держава-агресорка задіяла приблизно 3 тисячі військових і важку техніку.

За словами Валерія Залужного, ЗСУ уважно стежать за діями ворога поблизу наших кордонів.

У Міноборони США висловилися про ситуацію поблизу України. Там наголосили, що концентрація російських військ біля кордонів залишається фактично незмінною.

У Міноборони США висловилися про ситуацію поблизу України. Там наголосили, що концентрація російських військ біля кордонів залишається фактично незмінною. За даними іноземних засобів масової інформації, Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення. Журналісти пишуть, що причиною такого рішення стали погодні умови.

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Текст публікації Володимира Зеленського:

Провів плідну розмову з Борисом Джонсоном. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо можливих кроків з деескалації. Докладаємо спільних зусиль для досягнення миру. Ціную незмінну підтримку Великої Британії суверенітету й територіальної цілісності України.