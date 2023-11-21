Зеленський назвав умову повернення більшості українців з-за кордону
Українці, які через розв'язану Росією повномасштабну війну виїхали за кордон, можуть повернутися у власні домівки за умови посилення протиповітряної оборони. Саме тому Володимир Зеленський закликає партнерів посилити захист українського неба.
Таку думку Президент України висловив в інтерв'ю The Sun. Зеленський також підкреслив, що переселенці, які повернуться з-за кордону, також позитивно впливатимуть на бюджет країни, передає 24 Канал.
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Коли українці почнуть повертатися додому
За словами Президента України, якщо посилити захист неба у семи – восьми найбільших містах і їхніх регіонах, то до них повернуться переселенці, які через повномасштабну війну виїхали за кордон.
Якщо сім – вісім найбільших міст та їхні регіони в Україні матимуть повну та комплексну ППО, ми повернемо більшість наших людей з різних країн, ми повернемо їх до України,
– сказав Зеленський в інтерв'ю.
Він також додав – якщо країна зможе їх повернути, то люди зможуть працювати. Це позитивно вплине на бюджет України, адже громадяни будуть платити податки. Це допоможе закрити "основний розрив", і як наслідок – зменшить потребу у фінансовій допомозі від США та європейських партнерів.
"Допоможіть Україні з ППО і найближчим часом ви не почуєте від міжнародних партнерів повідомлень про те, що вони не можуть надати Україні такої великої фінансової допомоги. Вона нам буде не потрібна. Ми впораємося з цим самі", – заявив президент.
Інші заяви Володимира Зеленського в інтерв'ю
- В інтерв'ю The Sun Президент України припустив, що розв'язана Росією повномасштабна війна може перерости в Третю світову. Зокрема, занепокоєння викликає війна між ХАМАС й Ізраїлем. На думку Зеленського, зупинити Путіна й не допустити Третьої світової можуть США й Китай.
- Президент України також розповів, що Кремль хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. За словами Зеленського, Росія навіть вигадала план дестабілізації під умовною назвою "Майдан-3".
- Володимир Зеленський пригадав і замахи на його життя за час повномасштабної війни. За його словами, після першої спроби ворога у нього виникла паніка, немов під час першого спалаху Covid, але й до такого можна "адаптуватися". Зеленський розповів, що пережив принаймні п'ять – шість змов з метою його вбивства, які попередили українські спецслужби.