Зеленський назвав зміни, які очікує найближчим часом у ЗСУ

Володимир Зеленський заявив, що очікує нових змін у Збройних силах України. Вони мають відбутися з приходом нового головнокомандувача ЗСУ.

Про це президент України заявив у своєму вечірньому зверненні. Варто зазначити, що новим головнокомандувачем ЗСУ має стати Олександр Сирський, передає 24 Канал.

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Зеленський висловився про зміни, які мають бути в ЗСУ

Зеленський зазначив, що очікує певних змін у Збройних Силах України на 2024 рік. Президент наголосив, що у нього на столі має з'явитися реалістичний, детальний план дій ЗСУ на 2024 рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту,

– пояснив глава держави.

Зеленський також наголосив, що треба розв'язати проблеми з логістикою. Адже Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них на складах застрягли дрони.

"Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні", – наголосив президент.

Також Зеленський зазначив, що надмірна та невиправдана чисельність у штабах має бути виправлена. Крім того, за словами президента, треба побудувати в армії дієву систему ротацій.

За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов'язково,

– підкреслив український очільник.

Зеленський розповів також, що потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів, зокрема, тільки навчені солдати на першій лінії.

Останньою зміною, яка, на думку президента, потрібна ЗСУ, це створення нового роду сил – Сили безпілотних систем. Туди повинен бути призначений перший командувач.

Відставка Залужного: все, що відомо

Володимир Зеленський ввечері 8 лютого видав пост, у якому подякував вже ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному за 2 роки праці. Крім того, президент сказав, що саме зараз час для оновлення військового командування України.

Зрештою вже у вечірньому зверненні глава держави розповів, що звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Зеленський також анонсував, що до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.

Також під час звернення Володимир Зеленський розкрив ім'я нового головнокомандувача ЗСУ. Ним став уже колишній командувач Сухопутних Військ Олександр Сирський.