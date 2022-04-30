Зеленський обговорив з Макроном шлях до ЄС й розслідування злочинів Росії

30 квітня 2022 , 16:59
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Представники обидвох країн обговорили шляхи подальшої співпраці проти російської агресії.

Відповідне повідомлення Володимир Зеленський опублікував у своєму твітері. Згодом інформацію підтвердив і лідер Франції. 

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Про що розмовляли Макрон та Зеленський 

Зеленський наголосив, що під час розмови із очільником Франції обговорювали, зокрема членство України в Євросоюзі. 

Продовжив діалог з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства в Євросоюзі,
– йдеться у повідомленні. 

Крім того, президент України висловив вдячність Макрону за гуманітарну допомогу, готовність Франції лікувати українських воїнів та співпрацю у розслідуванні російських воєнних злочинів. 

Цінуємо рішення продовжити роботу французької місії з допомоги у розслідуванні злочинів Росії,
– підсумував Зеленський. 

Згодом розмову прокоментував і сам Макрон. Він розповів про своє бажання продовжувати роботу над захистом суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив, що Франція надала Україні понад 615 тонн техніки.

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Автор: Юлія Бабич