Зеленський обговорив з Макроном шлях до ЄС й розслідування злочинів Росії
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Представники обидвох країн обговорили шляхи подальшої співпраці проти російської агресії.
Відповідне повідомлення Володимир Зеленський опублікував у своєму твітері. Згодом інформацію підтвердив і лідер Франції.
Контекст Макрон зателефонував Зеленському: пообіцяв більше підтримки Україні
Про що розмовляли Макрон та Зеленський
Зеленський наголосив, що під час розмови із очільником Франції обговорювали, зокрема членство України в Євросоюзі.
Продовжив діалог з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства в Євросоюзі,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, президент України висловив вдячність Макрону за гуманітарну допомогу, готовність Франції лікувати українських воїнів та співпрацю у розслідуванні російських воєнних злочинів.
Цінуємо рішення продовжити роботу французької місії з допомоги у розслідуванні злочинів Росії,
– підсумував Зеленський.
Згодом розмову прокоментував і сам Макрон. Він розповів про своє бажання продовжувати роботу над захистом суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив, що Франція надала Україні понад 615 тонн техніки.
Співпраця Зеленського та Макрона: останні новини
- Після переобрання на президентську посаду Емманюеля Макрона, Володимир Зеленський провів із ним приватну розмову.
- Під час офіційного привітання, президент України закликав Макрона ввійти разом до сильної Європи.
- У промові, приуроченій перемозі, Макрон заявив, що війна в Україні нагадує про те, що зараз трагічні часи.
- Зеленський же – запросив лідера Франції відвідати територію нашої держави, аби переконатися у звірствах росіян.
До теми – Макрон пообіцяв Україні підтримку: дивіться відео