26 лютого стало відомо, що Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає демобілізацію строковиків. Кілька днів тому саме президент зареєстрував його у Верховній Раді.

Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків, ініціатором, якого сам виступав, передає 24 Канал.

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Що означає підпис Зеленського

Ще 22 лютого президент України вніс до парламенту законопроєкт під номером 11035 "про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби.

У ньому глава держави пропонував звільнити з військової служби військових – строковиків. Йдеться про тих "військовослужбовців строкової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону. Вонизвільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України.