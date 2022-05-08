Зеленський подякував голові Бундестагу Бербель Бас, яка приїхала у Київ на День пам'яті
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Президентка Бундестагу Німеччини Бербель Бас приїхала в Україну. Її візит пов'язаний із Днем пам'яті та примирення.
Президент України Володимир Зеленський подякував політикині. Адже вона відвідала нашу державу в дуже складний період – під час війни.
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"Ми дуже цінуємо"
За словами українського лідера, такий приїзд – дуже цінний для України.
Дякую за візит,
– наголосив президент.
Окрім цього, Зеленський відзначив, що для України дуже важливі рішення щодо нашої держави, за які проголосують у Бундестазі.
"Сподіваємось на вашу підтримку і майбутнього членства України в Європейському Союзі", – додав президент.Нагадаємо! Український лідер запрошував канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Україну 9 травня. Однак в уряді сумніваються, що візит Шольца може відбутися найближчим часом.
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Членство України в ЄС: на якому етапі
Зеленський наголосив, що наша держава повинна швидко отримати статус кандидата в ЄС. Про це він заявив на Міжнародній донорській конференції високого рівня.
За словами австрійської міністерки у справах ЄС Каролін Едтштадлер, у найближчі 5 – 10 років наша держава не зможе вступити в організацію. Мовляв, це буде тривалий процес адаптації.
Аналітикиня центру "Нова Європа" Маріанна Фахурдінова вважає, що статус кандидата на вступ Україна зможе отримати вже у червні 2022 року.
Що відомо про приїзд голови Бундестагу
- Приїхала Бас в Україну для того, аби вшанувати всі жертви Другої світової війни. У столицю запросив її глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.
- Окрім цього, голова Бундестагу запланувала низку політичних переговорів.
- Політикиня зустрілася із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Під час розмови він зауважив, що уряд нашої держави розраховує на підтримку Німеччини щодо вступу в ЄС.
- Також обговорювали надання зброї нашій державі та проблеми українського експорту сільгосппродукції.
- Відомо, що в голови Бундестагу запланована зустріч із Володимиром Зеленським. Однак деталей наразі немає.
- Бербель Бас засуджує агресію Росії і впевнена, що держава-окупантка відповідатиме за скоєне.
- Очільниця Бундестагу стала першою високопосадовицею, яка відвідала нашу державу від повномасштабного вторгнення Росії.
- Зауважимо, що найближчими днями до Києва також запланований візит міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.
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