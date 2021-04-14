Зеленський поговорив про Донбас з прем'єром Японії та запросив його в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою. Він запросив його до участі у Кримській платформі 23 серпня.
Джерело:Офіс Президента
Президент поінформував очільника уряду Японії про загострення ситуації на Сході України. Зеленський розповів про збільшення концентрації російських військ біля кордонів України.
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Інші деталі розмови з прем'єром Японії
Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він наголосив, що підтримка з боку Великої сімки, зокрема Японії, є надзвичайно важливою для України.
Йосіхіде Суга запевнив, що японська сторона уважно відстежує розвиток подій, і висловив усебічну підтримку Україні.
Президент України запросив Прем’єр-міністра Японії долучитися до урочистостей з нагоди Дня Незалежності та до роботи саміту Кримської платформи.
З ким Зеленський говорив раніше про ескалацію на Донбасі
- Одна з найочікуваніших і найсенсаційніших розмов Зеленського відбулася із очільником США Джозефом Байденом. Джо Байден наголосив, що США не залишать Україну без підтримки.
- 6 квітня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
- Цього ж дня Зеленський провів телефону розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
- 10 квітня Володимир Зеленський прибув до Туреччини з робочим візитом. Він провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, під час якої вони обговорили загострення на Донбасі. Очільник Туреччини заявив, що готовий підтримати Україну в цьому питанні.
- 13 квітня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з королем Йорданії Абдаллою ІІ ібн Аль-Хусейном. Президент України висловив підтримку королю в час державного перевороту, а той підтримав прагнення України до забезпечення миру на Донбасі.