Зеленський про вбитого журналіста з США: Це був свідомий напад російських військових

Російські окупанти 13 березня вбили американського журналіста Брента Рено. Крім того, його колега зазанв поранення. За словами, президента Володимира Зеленського, це був свідомий напад.

Як підкреслив український президент, окупанти знали, що роблять. Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення 13 березня, повідомляє 24 канал.

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Не всі на Заході знають, що вони роблять

Зеленський наголосив, що вбивство Рено було свідомим. Однак на Заході досі не зрозуміли, якою є загрозу всьому демократичному світу.

Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на заході знають, що вони роблять,

– зауважив президент.

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