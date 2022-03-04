Зеленський про захоплення ЗАЕС: Всю ніч спілкувався зі світовими лідерами — всі шоковані

Президент України Володимир Зеленський розповів про ніч проти 4 березня. Саме тоді російські окупанти здійснювали напад на Запорізьку АЕС. У підсумку та загорілася, що спричинило ядерну загрозу.

За словами українського лідера, він усю ніч був на зв'язку з партнерами, з лідерами інших держав. Такими кроками він хотів спровокувати світ на реакцію. Про це Зеленський розповів під час ранкового звернення 4 березня, повідомляє 24 канал.

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Напад на ЗАЕС: підсумки розмови Зеленського зі світовими лідерами

Зеленський зауважив, що світові лідери – шоковані тим, що сталося.

Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку. МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування,

– зазначив він.

Також український президент закликав негайно посилити санкції проти держави-ядерного терориста.

"Потрібне негайне закриття неба над Україною. Бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по ядерних об'єктах", – наголосив Зеленський.

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Ранкове звернення Володимира Зеленського від 4 березня: дивіться повне відео

Захоплення Запорізької АЕС: головне

3 березня, попри спротив місцевого населення, окупантам все ж вдалося зайти в Енергодар. Саме тут розташовується Запорізька АЕС.

Загарбники стріляли в мирних людей і використовували проти них гранати.

Згодом росіяни рушили до самої станції та почали здійснювати спроби її захопити.

У ніч проти 4 березня внаслідок обстрілів Запорізька АЕС загорілася. Оскільки це ядерний об'єкт, існувала загроза світового рівня.

Окупанти протягом тривалого часу не лише не припиняли вогонь, а і не підпускали рятувальників.

Зрештою пожежники все ж розпочали ліквідацію пожежі та під ранок їй вдалося її загасити.

Водночас загарбники все проникли на територію станції. За даними представників ЗАЕС, це були кадирівці. Вони хочуть замінувати ЗАЕС, аби шантажувати Європу.

Вранці 4 березня з'явилася інформація, що адміністративний корпус Запорізької АЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. На жаль, у бою з ворогом загинули українські бійці.

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