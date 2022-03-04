Зеленський про захоплення ЗАЕС: Всю ніч спілкувався зі світовими лідерами — всі шоковані
Президент України Володимир Зеленський розповів про ніч проти 4 березня. Саме тоді російські окупанти здійснювали напад на Запорізьку АЕС. У підсумку та загорілася, що спричинило ядерну загрозу.
За словами українського лідера, він усю ніч був на зв'язку з партнерами, з лідерами інших держав. Такими кроками він хотів спровокувати світ на реакцію. Про це Зеленський розповів під час ранкового звернення 4 березня, повідомляє 24 канал.
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Напад на ЗАЕС: підсумки розмови Зеленського зі світовими лідерами
Зеленський зауважив, що світові лідери – шоковані тим, що сталося.
Велика Британія скликає Раду безпеки ООН через цю атаку. МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій у режимі цілодобового реагування,
– зазначив він.
Також український президент закликав негайно посилити санкції проти держави-ядерного терориста.
"Потрібне негайне закриття неба над Україною. Бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по ядерних об'єктах", – наголосив Зеленський.
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Ранкове звернення Володимира Зеленського від 4 березня: дивіться повне відео
Захоплення Запорізької АЕС: головне
- 3 березня, попри спротив місцевого населення, окупантам все ж вдалося зайти в Енергодар. Саме тут розташовується Запорізька АЕС.
- Загарбники стріляли в мирних людей і використовували проти них гранати.
- Згодом росіяни рушили до самої станції та почали здійснювати спроби її захопити.
- У ніч проти 4 березня внаслідок обстрілів Запорізька АЕС загорілася. Оскільки це ядерний об'єкт, існувала загроза світового рівня.
- Окупанти протягом тривалого часу не лише не припиняли вогонь, а і не підпускали рятувальників.
- Зрештою пожежники все ж розпочали ліквідацію пожежі та під ранок їй вдалося її загасити.
- Водночас загарбники все проникли на територію станції. За даними представників ЗАЕС, це були кадирівці. Вони хочуть замінувати ЗАЕС, аби шантажувати Європу.
- Вранці 4 березня з'явилася інформація, що адміністративний корпус Запорізької АЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. На жаль, у бою з ворогом загинули українські бійці.
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