Зеленський 13 лютого обговорить із Байденом ситуацію з безпекою в Україні

Президент Володимир Зеленський проведе телефонні перемовини з главою Білого дому Джо Байденом 13 лютого. Розмова відбудеться у найближчі кілька годин.

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у соцмережах. Попередній раз глави держав розмовляли 27 січня.

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Тема розмови – безпекова ситуація

Президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом,

– розповів Никифоров.

Зазначимо, що напередодні – 12 лютого глава Білого дому Джо Байден провів переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Спілкувались Путін та Байден близько години.

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У Кремлі запевняють, що розмова була "дуже збалансована". Путін вкотре наполягав на так званих "гарантіях безпеки". Глава Білого дому нагадав про досвід холодної війни і рішеннях, які тоді ухвалювали США та СРСР.

Також Байден нагадав Путіну про можливі санкції, які введуть проти Москви у випадку вторгнення на українську територію.

12 лютого спілкувались також президент Зеленський та голова Франції Еммануель Макрон . До цього Макрон говорив з Володимиром Путіним.

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Допис Сергія Никифорова:

Шановні колеги, у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом.