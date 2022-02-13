Зеленський 13 лютого обговорить із Байденом ситуацію з безпекою в Україні
Джерело:фейсбук Сергія Никифорова
Президент Володимир Зеленський проведе телефонні перемовини з главою Білого дому Джо Байденом 13 лютого. Розмова відбудеться у найближчі кілька годин.
Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у соцмережах. Попередній раз глави держав розмовляли 27 січня.
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Тема розмови – безпекова ситуація
Президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом,
– розповів Никифоров.
Зазначимо, що напередодні – 12 лютого глава Білого дому Джо Байден провів переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Спілкувались Путін та Байден близько години.
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У Кремлі запевняють, що розмова була "дуже збалансована". Путін вкотре наполягав на так званих "гарантіях безпеки". Глава Білого дому нагадав про досвід холодної війни і рішеннях, які тоді ухвалювали США та СРСР.
Також Байден нагадав Путіну про можливі санкції, які введуть проти Москви у випадку вторгнення на українську територію.Зверніть увагу! 12 лютого спілкувались також президент Зеленський та голова Франції Еммануель Макрон. До цього Макрон говорив з Володимиром Путіним.
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Допис Сергія Никифорова:
Шановні колеги, у найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом.