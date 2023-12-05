Зеленський скасував свій виступ у Конгресі США: яка причина

Володимир Зеленський 5 грудня повинен був виступити онлайн у Сенаті США. Попри це, глава держави мусив скасувати своє звернення.

Це рішення президент ухвалив "в останню хвилину" через термінове питання, яке надійшло до нього. Про це з посиланням на заяву лідера більшості в Сенаті Чака Шумера повідомив журналіст телеканалу CNN Джим Сьютто у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

До теми Зеленський звернеться до сенаторів США напередодні голосування за допомогу Україні, – ЗМІ

Зеленський в останню мить скасував виступ перед сенаторами

Сьютто зазначив, що Володимир Зеленський не виступить на секретному військовому брифінгу для американських сенаторів. Водночас причина, через яку глава держави мусив скасувати свій виступ, достеменно не відома.

Журналіст також зазначив, що Зеленський також не з’явився віртуально на брифінгу в Палаті представників.

Зверніть увагу! Зеленський мав звернутися до американських сенаторів напередодні голосування стосовно фінансової допомоги України. Так, 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 мільярдів для України та Ізраїлю . З них понад 60 – планували відправити Києву.

До того ж народна депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова, яка наразі перебуває з робочим візитом у Сполучені Штати зазначила, що Сенат США може провалити голосування за допомогу Україні. Так, каменем спотикання для демократів і республіканців стало питання включення коштів на укріплення кордону з Мексикою.

Водночас Устінова наголосила, що участь Зеленського в закритому брифінгу, за її інформацією, не відбулася не через те, що Сенат завчасно провалить голосування, а через ряд інших причин. Однак, на її думку, все це сталося "на краще, знаючи вже результати голосування 6 грудня".

Президент мав звернутися до Палати Представників