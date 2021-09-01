Зеленський у США поділився, якою бачить Україну через 5 – 10 років

Володимир Зеленський у Вашингтоні презентував План трансформації України. Він поділився своїм баченням розвитку держави у найближчу декаду.

Володимир Зеленський виступив перед представниками провідних американських аналітичних центрів і журналістами. Він презентував План трансформації України у Національній бібліотеці Фреда Сміта.

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Якою Україна буде через 5 – 10 років

Президент зауважив, що за 30 років Незалежності Україна втратила чимало можливостей, оскільки політики постійно відкладали зміни "на завтра". Зараз же унікальний час, коли держава трансформується. І відбувається це під час війни.

Усі ці зміни відбуваються в умовах війни. Безпека залишається ключовим викликом для України. А повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності України є ключовою метою,

– наголосив він.

Президент зазначив, що попри всі труднощі й загрози Україна сьогодні є країною свободи, надії, руху лише вперед і розвитку. За його словами, зараз немає жодної іншої країни, яка б проводила такі системні реформи в умовах збройного протистояння. Надалі він назвав перші здобутки цих реформ.

Чого вже досягли:

зміцнюється антикорупційна архітектура,

корупціонерів притягають до відповідальності,

був відкритий ринок землі,

ухвалюються закони про підтримку українських та іноземних інвесторів.

Також президент зазначав. що у пріоритеті зараз – верховенство права і правосуддя. Такою і лише такою він бачить Україну у найближчому майбутньому.

Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через 5 – 10 років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну,

– зазначив Зеленський.

Що це за План трансформації України

Президент пояснив, що документ A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine окреслює бачення розбудови України на найближчі роки. Держава буде "безпековим форпостом, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".

Глава держави зауважив, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проєкти.

Закладені в плані понад 80 проєктів – це амбітні проєкти на загальну суму 277 мільярдів доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій,

– розповів президент.

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