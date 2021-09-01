Зеленський у США поділився, якою бачить Україну через 5 – 10 років
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський у Вашингтоні презентував План трансформації України. Він поділився своїм баченням розвитку держави у найближчу декаду.
Володимир Зеленський виступив перед представниками провідних американських аналітичних центрів і журналістами. Він презентував План трансформації України у Національній бібліотеці Фреда Сміта.
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Якою Україна буде через 5 – 10 років
Президент зауважив, що за 30 років Незалежності Україна втратила чимало можливостей, оскільки політики постійно відкладали зміни "на завтра". Зараз же унікальний час, коли держава трансформується. І відбувається це під час війни.
Усі ці зміни відбуваються в умовах війни. Безпека залишається ключовим викликом для України. А повне відновлення суверенітету й територіальної цілісності України є ключовою метою,
– наголосив він.
Президент зазначив, що попри всі труднощі й загрози Україна сьогодні є країною свободи, надії, руху лише вперед і розвитку. За його словами, зараз немає жодної іншої країни, яка б проводила такі системні реформи в умовах збройного протистояння. Надалі він назвав перші здобутки цих реформ.
Чого вже досягли:
- зміцнюється антикорупційна архітектура,
- корупціонерів притягають до відповідальності,
- був відкритий ринок землі,
- ухвалюються закони про підтримку українських та іноземних інвесторів.
Також президент зазначав. що у пріоритеті зараз – верховенство права і правосуддя. Такою і лише такою він бачить Україну у найближчому майбутньому.
Ми маємо чітке бачення, якою має стати Україна через 5 – 10 років. Це амбітний План трансформації нашої держави. Більше справедливості, більше можливостей – будуємо успішну та стійку Україну,
– зазначив Зеленський.
Що це за План трансформації України
Президент пояснив, що документ A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine окреслює бачення розбудови України на найближчі роки. Держава буде "безпековим форпостом, цифрового, інфраструктурного та аграрного хабу".
Глава держави зауважив, що документ є інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США в економіці й містить конкретні спільні економічні, інвестиційні проєкти.
Закладені в плані понад 80 проєктів – це амбітні проєкти на загальну суму 277 мільярдів доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій,
– розповів президент.
Зеленський у США: як минули перші дні візиту
- Поїздка Володимира Зеленського до США почався 30 серпня, а завершиться 5 вересня.
- Протягом першого дня Зеленський провів низку зустрічей: з главою Світового банку Малпассом, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, взяв участь у вшанування пам'яті жертв Голодомору.
- 30 серпня відбулося підписання важливої оборонної угоди. Вона стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.
- Найважливішою частиною візиту буде особиста зустріч президента України з Джо Байденом 1 вересня.
- Втім, після спілкування обидва президенти не будуть давати спільної пресконференції.