Стратегічний курс України – членство в ЄС і НАТО, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.
Джерело:24 канал
Глава держави сподівається, що у червні ми побачимо "потужний сигнал" від країн Альянсу. Про це він повідомив 11 травня на полях Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни".
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Стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Також ми повинні забезпечити зміцнення особливого партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору,
– сказав президент.
Володимир Зеленський додав, що для цього передбачено досягнення у максимально стислі терміни достатньої взаємосумісності ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони з відповідними структурами держав Альянсу й отримання запрошення до ПДЧ у НАТО.Зверніть увагу! Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час саміту в Брюсселі у червні 2021 року планується обговорення дорожньої карти України для вступу в НАТО.
Вступ України у НАТО: коротко
- У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.
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