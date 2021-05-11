Стратегічний курс України – членство в ЄС і НАТО, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

Глава держави сподівається, що у червні ми побачимо "потужний сигнал" від країн Альянсу. Про це він повідомив 11 травня на полях Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни".

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Стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Також ми повинні забезпечити зміцнення особливого партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору,

– сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що для цього передбачено досягнення у максимально стислі терміни достатньої взаємосумісності ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони з відповідними структурами держав Альянсу й отримання запрошення до ПДЧ у НАТО.

Вступ України у НАТО: коротко

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час саміту в Брюсселі у червні 2021 року планується обговорення дорожньої карти України для вступу в НАТО.

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