Володимир Зеленський вперше приїхав у звільнений Херсон, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський 14 листопада приїхав у звільнений Херсон. Лише 11 листопада в місто зайшли українські військові.

Зеленський приїхав у Херсон всього лиш на 4-ий день після його звільнення. Про це повідомили одразу кілька іноземних та українських ЗМІ.

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Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни,

– процитувало слова президента видання Reuters.

Зеленський також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

Херсонці вийшли на головну площу міста, щоб зустріти Зеленського. Вони радісно йому махали йому й вигукували "Слава Україні".



Як мешканці Херсона зустрічали Зеленського / Фото Сема Морсі



Зеленський звернувся до мешканців Херсона​ / Фото "Українська правда"

Зеленський привітався з херсонцями: відео

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