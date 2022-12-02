Зеленський ввів санкції проти людей, ймовірно пов'язаних з УПЦ МП
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський запровадив нові санкції. Цього разу вони стосуються, найімовірніше, осіб, які пов'язані з УПЦ МП.
Відповідний указ №820 опублікували на сайті Офісу Президента. Володимир Зеленський підписав його 1 грудня. З того дня він і набув чинності.
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Що передбачає указ Зеленського
Своїм указом президент України увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року про:
- окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні;
- та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій.
Володимир Зеленський постановив, що контролювати виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України повинен секретар РНБО Олексій Данілов.
Яке жорстке рішення ухвалила РНБО щодо російських церков в Україні
Рада національної безпеки і оборони України 1 грудня вирішила доручити Кабміну протягом 2 місяців внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про заборону діяльності, пов'язаних з Росією, релігійних організацій.
Окрім того, РНБО вирішила доручити:
- Кабміну протягом 2 місяців – перевірити, чи релігійні організації мають правові підстави та чи дотримуються умов користування майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;
- Державній службі України з етнополітики та свободи совісті за той же час – провести релігієзнавчу експертизу статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом. За необхідності – вжити передбачених законом заходів;
- СБУ, поліції та іншим органам, які компетентні у сфері нацбезпеки, – активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.
Також Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних санкцій. Окрім того, застосувати персональні санкції до певних фізичних осіб, згідно з додатком рішення РНБО.
Забезпечити реалізацію та моніторинг санкцій мають Кабмін та СБУ разом з Нацбанком.
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Важливі новини щодо УПЦ МП
- Після того, як у мережі опублікували відео, як у Києво-Печерській лаврі моляться за Росію, туди з обшуками прийшла СБУ.
- Служба безпеки виявила у лаврі проросійську літературу, понад 2 мільйони гривень, та більш ніж 100 тисяч доларів, а також декілька тисяч російських рублів.
- Згодом обшуки провели у Чернівцях, Івано-Франківську, на Тернопільщині, Закарпатті. Згодом – ще на Рівненщині та Житомирщині. Всюди були проросійські матеріали чи документи.
- Варто пригадати, що 24 листопада у Верховну Раду України народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" внесли проєкт закону про заборону діяльності російської православної церкви на території України.
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