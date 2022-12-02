Зеленський ввів санкції проти людей, ймовірно пов'язаних з УПЦ МП

Володимир Зеленський запровадив нові санкції. Цього разу вони стосуються, найімовірніше, осіб, які пов'язані з УПЦ МП.

Відповідний указ №820 опублікували на сайті Офісу Президента. Володимир Зеленський підписав його 1 грудня. З того дня він і набув чинності.

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Що передбачає указ Зеленського

Своїм указом президент України увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року про:

окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні;

та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, тобто санкцій.

Володимир Зеленський постановив, що контролювати виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України повинен секретар РНБО Олексій Данілов.

Яке жорстке рішення ухвалила РНБО щодо російських церков в Україні

Рада національної безпеки і оборони України 1 грудня вирішила доручити Кабміну протягом 2 місяців внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про заборону діяльності, пов'язаних з Росією, релігійних організацій.

Окрім того, РНБО вирішила доручити:

Кабміну протягом 2 місяців – перевірити, чи релігійні організації мають правові підстави та чи дотримуються умов користування майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника;

протягом 2 місяців – перевірити, чи релігійні організації мають правові підстави та чи дотримуються умов користування майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника; Державній службі України з етнополітики та свободи совісті за той же час – провести релігієзнавчу експертизу статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом. За необхідності – вжити передбачених законом заходів;

за той же час – провести релігієзнавчу експертизу статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом. За необхідності – вжити передбачених законом заходів; СБУ, поліції та іншим органам, які компетентні у сфері нацбезпеки, – активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.

Також Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати внесені СБУ пропозиції щодо застосування персональних санкцій. Окрім того, застосувати персональні санкції до певних фізичних осіб, згідно з додатком рішення РНБО.

Забезпечити реалізацію та моніторинг санкцій мають Кабмін та СБУ разом з Нацбанком.

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