Росія відчує, коли буде контрнаступ, – Зеленський в Японії

Весь світ очікує на контрнаступ ЗСУ. Володимир Зеленський сказав, що перший, хто відчує контрнаступ України, буде Росія.

Під час брифінгу в Японії 21 травня журналісти запитали у Зеленського, коли ж розпочнеться контрнаступ України. Він вкотре наголосив, що не може сказати дату. Про це пише 24 Канал.

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Ворог одразу відчує, коли буде контрнаступ

Зеленський перепросив у журналістів, що поки що на такі питання "коли буде контрнаступ" Київ може відповідати поки що дуже загально. Адже було б безглуздо попереджати ворога про свої плани. Проте він пообіцяв, що Росія обов'язково відчує, коли буде контрнаступ.

Росія відчує, коли буде контрнаступ,

– сказав Зеленський.

Росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що для того, аби стримувати панічні настрої росіян, на Південь відправляють кадировські війська. Крім цього, за її словами, на Півдні зараз відбувається ротація. Окупанти привозять туди нові підрозділи для відновлення, а з Півдня перекидають їх на Схід – туди, де зараз найзапекліші бої.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман сказав, що російські окупаційні війська готуються оборонятися, риють траншеї та будують бліндажі. Ворог панікує, але й не має інформації про те, як саме і де будуть наступати ЗСУ. Тож намагається якось відтермінувати чи зіпсувати наступ, робить артилерійську підготовку й стріляє по всій лінії зіткнення.

Депутат литовського Сейму Лаурінас Кащюнас заявив, що росіяни хочуть зробити в Криму живий щит з дітей-іноземців. Наразі Москва під прикриттям музичного конкурсу в різних країнах світу намагаються організувати групи дітей для поїздки до окупованого Криму на найближчий час.

Варто зауважити, що останнім часом ЗСУ демонструють великі успіхи у Бахмуті. 21 травня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони продовжують просуватись по фалангах передмістя Бахмута і фактично наближаються до взяття міста-фортеці у тактичне оточення.

У Міноборони України закликають дотримуватися режиму тиші під час контрнаступу. Будь-яка інформація може допомогти ворогу та коштувати життя наших захисників.