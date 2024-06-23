Знищувати терористів на їхній території, – Зеленський закликав дозволити бити по Росії

Російський терор не збавляє обертів. Тож ми повинні збільшувати наш тиск усіма методами й разом з партнерами.

Про це заявив президент. Також Володимир Зеленський показав кадри жахливих наслідків російських ударів по Україні.

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Президент закликав дозволити бити по Росії

Глава держави зауважив, що тільки за цю добу наші воїни збили вже два російських "Калібри". За вчора – 12 російських ракет і 13 ударних безпілотників.

Президент наголосив, що так щоночі, щодня. Російський терор не збавляє обертів. Тож необхідно збільшувати тиск усіма методами й спільно з партнерами.

У нас достатньо рішучості знищувати терористів на їхній території – це справедливо. І потрібна така ж рішучість і від наших партнерів. Ми можемо зупинити Росію. Разом з усіма у світі, хто цінує життя, ми це зробимо,

– підкреслив Зеленський.

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