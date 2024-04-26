Я не знаю, якою буде ця перемога, але альтернативи їй немає, – Зеленський
Володимир Зеленський відповів на питання американського журналіста про те, чи переможе Україна. Президент сказав, що ми маємо перемогти.
Український лідер пояснив в інтерв'ю Fox News, що у нас немає альтернативи. Перед цим Зеленський назвав виклики для України та що є номером один у війні, пише 24 Канал.
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Що Зеленський сказав про допомогу Україні
Я не знаю, якою буде ця перемога. Я не знаю конкретного дня, я не знаю, як це станеться. Я не знаю, чи всі будуть щасливі в цей день. Я не впевнений – через втрати, як я говорив. Але я знаю, що ми не маємо альтернативи. Тому ми маємо перемогти. І ми переможемо,
– сказав Зеленський.
Президент під час розмови також пояснив, що американська допомога нам потрібна якомога швидше. У протилежному випадку – нас відсунуть.
"Наші люди про це знають, і американці повинні про це знати. Зараз це важко, це період, повний викликів для нас. Тобто мова не лише про те, щоб отримати допомогу якнайшвидше, але й і про отримання того, що нам потрібно", – пояснив Зеленський.
Він зазначив, що нам потрібна справжня безпека, сильна безпека у Європі, включно з Україною. Якщо ми справді хочемо, щоб безпека існувала в майбутньому нашого регіону, то ми маємо відтіснити Росію на її територію.
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Коротко про допомогу від США
- Джо Байден підписав законопроєкт про пакет військової допомоги від США на понад 60 мільярдів доларів.
- Відразу після цього Вашингтон анонсував новий пакет військової допомоги на 1 мільярд доларів, що включатиме боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди та бронетехніку.
- Видання Politico написало, що США готують найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 6 мільярдів доларів. Цей пакет включатиме системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники та інше військове обладнання.