Можуть показати те саме на нашій території, – Зеленський про позицію союзників щодо Ізраїлю

Західні союзники об'єдналися задля захисту громадян Ізраїлю під час атаки Ірану. За словами Зеленського, світ здатний так само закрити небо над Україною.

Якщо Україна та держави Заходу хочуть бути справжніми союзниками, то наша територія потребує такого самого захисту, який отримав Ізраїль.

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Захист цивільних

За словами глави держави, такі кроки необхідні для захисту цивільних від російських ракет та дронів.

Якщо у наших союзників є можливість – і у випадку з Ізраїлем ми це побачили – значить, якщо наші союзники можуть убезпечити нас, закрити наше небо, то питання не чому, питання – коли?

– сказав президент в інтерв'ю.

Зеленський додав, що водночас захист солдат ЗСУ здійснюватиметься за допомогою пакетів військової допомоги. Йдеться про західні системи протиповітряної оборони та літаки.

Системи ППО для України: що відомо

Міністр закордонних справ України закликає західних союзників збільшити оборонну допомогу, оскільки час миру в Європі минув. Зокрема, Дмитро Кулеба сподівається на системи Patriot від США – бодай "одну запасну".

Уряд Німеччини оголосив про негайну передачу ще одного комплексу Patriot. Причиною стало посилення російських атак по Україні.

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель наголосив на важливості передачі систем ППО для України. Євросоюз працює, аби надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що для того, аби повністю закрити небо над Україною, нам необхідно 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в кожній.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що одну систему Patriot наша держава вже отримала від Німеччини. Ще стосовно чотирьох – Київ веде перемовини, а дві додаткові – перебувають у полі зору міністра.