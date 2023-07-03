Удар по Сумах і розмова з Шольцом напередодні Вільнюсу: Зеленський звернувся до українців

Українські захисники вже 495 днів обороняють державу від російських окупантів. Ввечері 3 липня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави привітав українських зенітників, воїнів Зенітних ракетних військ українських Повітряних сил, які відзначають сьогодні свій день. Він подякував бійцям за кожну збиту ціль, повідомляє 24 Канал.

Цікаво У Деліхманова є серйозне поранення, тому його не показують повністю, – ГУР

Президент привітав зенітників

Зеленський розповів, що за час повномасштабної війни збили понад 3 тисячі ворожих цілей:

понад 180 літаків,

понад 130 вертольотів,

майже 40 балістичних,

понад тисячу крилатих російських ракет,

понад 1600 безпілотників різних типів.

Все це – тисячі й тисячі врятованих зенітниками життів, сотні об'єктів критичної інфраструктури, які вони зберегли.

За час цієї війни вісім зенітних ракетних бригад отримали почесну відзнаку "За мужність та відвагу". Понад 1100 воїнів-зенітників отримали державні нагороди, а вісьмом із них надано найвище звання – Герой України,

– зазначив глава держави.

Звання Героя України отримали: