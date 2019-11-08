Зеленський назвав Україну найпривабливішим стартапом у світі

Президент Володимир Зеленський назвав Україну одним із найпривабливіших стартапів на Землі і алмазом, що вимагає огранування з реформ та інвестицій.

Президент звернувся до учасників Київського міжнародного економічного форуму. Глава держави заявив, що розраховує на потужний економічний стрибок України.

До теми: Чому іноземний інвестор почав відвертатись від України?

На його думку, останні 28 років в Україні лише імітували реформу, в результаті чого вона стала "економічним андердогом".

Нова українська влада занадто амбіційна, щоб миритися з таким непривабливим статусом. І коли говорять, що наші шанси невисокі, коли нас недооцінюють, все це додає нам адреналіну, рішучості і сили для потужного економічного стрибка,

– сказав Зеленський.

За його словами, для цього Україна повинна провести очистку судової системи, запровадити рівні правила для всіх, продемонструвати успіх у боротьбі з корупцією, реформувати освіту.

Президент додав, що готовий особисто гарантувати захист інвестицій.

Відзначимо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про концесію, який передбачає умови залучення приватного капіталу до управління державним майном. Відповідний законопроєкт 3 жовтня схвалила Верховна Рада.

Що таке концесія і для чого вона потрібна Україні? Це договір про передачу державних ресурсів, підприємств та інших господарських об'єктів у тимчасове користування іноземним фірмам, приватним особам чи іншим державам.



Застосування механізму концесії дозволить державі залучити значні приватні інвестиції для модернізації та підвищення ефективності використання інфраструктурних об’єктів. Серед них – морські та річкові порти, автомобільні дороги, аеропорти, інші об’єкти держвласності. Ухвалений Радою документ передбачає можливість, зокрема, надання негрошової підтримки інвесторам.