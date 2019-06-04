Зеленський прокоментував чутки про оголошення дефолту в Україні

Президент України Володимир Зеленський називає чутками інформацію про нібито запланований економічний дефолт в Україні.

Про це він заявив під час зустрічі з Європейським комісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом у Брюсселі.

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"Що стосується дефолту – це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", – заявив президент.

“Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією”,- сказав Президент @ZelenskyyUA зустрічаючись із Єврокомісаром @vdombrovskis — APU (@APUkraine) 4 червня 2019 р.

Так він прокоментував заяву олігарха Ігоря Коломойського про те, що Україна повинна взяти приклад Греції та Аргентини і оголосити дефолт, бо виплати за зовнішнім боргом становитимуть максимум цього і наступного року.

Що таке дефолт? Цей термін характеризує неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов’язання та інші умови договору позики. Зокрема, мовиться про неспроможність виплатити свої борги або платежі. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков раніше заявляв, "що в сьогоднішніх умовах дефолт малоефективний шлях і навряд чи Україна зможе по ньому піти".

Екс-міністр фінансів та майбутній секретаря РНБО Олександр Данилюк сказав, що Україна має потребу у підтримці Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку з огляду на те, що розпочаті зміни мають бути закінчені.



Що потрібно знати про дефолт