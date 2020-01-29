Зеленський вшанував Героїв Крут та порівняв їх з нинішніми військовими: відео

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії покладання квітів до пам'ятного хреста Героям Крут. Після церемонії президент наголосив, що нині українці відзначають річницю ще однієї героїчної сторінки нашої історії.

Ця історія не про перемогу чи поразку, не про оцінку рішень командування, не про історичні та геополітичні наслідки, наголосив Володимир Зеленський у своєму фейсбуці.

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Це, перш за все, про неймовірну відвагу та хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист України та змогли зупинити супротивника, який значно переважав їх за чисельністю та зброєю,

– підкреслив президент.

Резюмуючи він зазначив, що ще зовсім юні Герої Крут так само, як сьогодні наші воїни на Сході України, слугують гідним прикладом для майбутніх поколінь українців.

Зеленський поклав квіти до пам'ятного хреста Героям Крут: дивіться відео

Що відомо про День пам'яті Героїв Крут?Щорічно 29 січня в Україні відзначають День пам'яті Героїв Крут на честь бою під однойменною станцією, що трапився у 1918 році.



Тоді кілька сотень українських студентів вступили у нерівний бій зі значно чисельнішими та підготовленими червоногвардійцями, аби зупинити наступ на Київ.