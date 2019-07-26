Зеленський запропонував 5 кандидатур на посаду голови Одеської ОДА: що про них відомо

Президент України Володимир Зеленський запропонував п’ять претендентів на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Також гарант попросив у жителів Одещини пораду, кого з них вибрати та чи справді вони є гідними очолювати область.

Андрій Андрейчиков, 41 рік

Має вищу освіту за фахом "Правознавство". У минулому – керівник низки підприємств. З 2016 року – керівник громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів і ресурсів".

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За словами одеських активістів, він був партнером із проросійськими колаборантами та поплічниками сепаратистів. Андрейчиков народився у Придністров’ї та жив там до 18 років. Сьогодні одне з його підприємств торгує з тамтешніми сепаратистами. Також Андрейчикова називають партнером засудженого за спробу створення "Одеської народної республіки" колаборанта Черепа та очільника проросійської партії "Родіна" в Одесі Кушніра.

У своїй декларації за 2018 рік Андрейчиков вказав понад 69 тисяч доходу (майже 54 тисячі – заробітна плата на його підприємстві, 3 мільйони гривень – дохід від підприємницької діяльності, 42 тисячі гривень – дохід від оренди майна). Основну частину доходу його дружини склало роялті. Готівкою Андрейчиков зберігає 1,2 мільйона гривень і 110 тисяч доларів, а дружина – 280 тисяч гривень і 26 тисяч доларів.

Своєї нерухомості він немає, натомість його дружина, крім трьох квартир, володіє нежитловим приміщенням в Одесі. У власності Андрейчикова також є автомобіль Mercedes-Benz S500L 4matic, 2 вантажівки Daf, вантажівка SCANIA та два вантажних причепа, а у дружини – Mercedes-Benz CLS500 і катер Regal 1900.

Крім того, Олена Андрейчикова задекларувала наручний годинник, золоту обручку, інкрустировану дрібними діамантами, золоту підвіску, інкрустовану дрібними діамантами та такі ж сережки.

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Тетяна Петракевич, 37 років

Психолог за освітою, слухачка Української школи політичних студій. Громадська активістка, волонтерка, підприємець, засновниця та директор одеської "Відкритої європейської школи".

Відомо, що Тетяна Петракевич була директоркою приватної "Відкритої Європейської школи" (Одеса), займалася гуртовою торгівлею сільськогосподарських тварин, оптово-роздрібною торгівею косметичними засобами. Також вона очолювала рекрутингову компанію "Ейч ар Інвест, що здійснювала пошук і відбір персоналу для комерційних організацій.

Громадська діяльність. Голова правління громадського об’єднання "Мрій і Дій!" (соціальні та освітні проекти, антикорупційна діяльність), була волонтером міжнародної ініціативи CoST Ukraine, також займалася проектами із захисту незахищених верств населення, ВІЛ-інфікованих осіб і сімей, а також прав дітей. У 2015 році у межах реформаторського проекту "Уряд Майбутнього" була координатором групи "Реформа охорони здоров'я, Реформа Соціальної політики".

Останнім часом більш за все мене надихають вчинки пересічних громадян, які беруть відповідальність за своє життя та добробут своєї країни на себе. Серед подій найбільший вплив на мене мали Майдани ( 2004-го,та 2013 – 2014 років), війна на сході країни, антикорупційна реформа в Румунії (вважаю її гарним прикладом для нашої країни) та реформи у сфері деінституалізації інтернатних закладів для дітей у країнах Східної Європи. Також надихає реформа освіти в Україні та прийняття нового закону про освіту, особливо те, що тут багато уваги приділяють не тільки розвитку інтелектуальному та фізичному, а й розвитку духовних, емоційних, творчих і соціальних якостей,

– писала про себе Тетяна Петракевич.

Звернення Тетяна Петракевич до громадян: дивіться відео

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Ольга Квасніцька, 44 роки

Юрист за освітою, пише докторську дисертацію. Мама чотирьох дітей. Депутат Одеської міськради. Має досвід управління компаніями. Наразі викладає в Національному університеті "Одеська юридична академія" та є головою благодійного фонду "Французький бульвар".

Вона йшла другою у списку "Самопомочі" на парламентські вибори. У політсилі її характеризували як депутаткк Одеської міськради, що чинить системний спротив меру Одеси Геннадію Труханову. За результатами діяльності в минулому році Квасніцька отримала від Комітету виборців України звання "Найбільш відповідальний депутат".

Також політикиня є відомою тим, що зупинила реалізацію шахрайської та корупційної схеми по впровадженню електронного квитка в Одесі. Також кандидатка на посаду очільника Одеської ОДА ініціювала передачу в комунальну власність комплексу нежитлових будівель у курортній зоні під створення першого в місті соціального педіатричного центру раннього втручання для дітей з особливими потребами.

Максим Куций, 36 років

Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України. Підприємець, працював у банківському секторі, наразі – власник і директор інвестиційної компанії.

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Максим Болдін, 44 роки

Кандидат юридичних наук. Громадський діяч, депутат Одеської міської̈ ради V скликання, свого часу очолював її юридичне управління. Голова Вищої̈ ревізійної комісії̈ адвокатури та керуючий партнер юридичної фірми.

Також він входить до складу Раду громадського контролю ДБР. На початку 2000-х працював консультантом фракцій у Верховній Раді "Солідарність" (майбутня БПП) і "Наша Україна". Крім того, одеські ЗМІ називають його адвокатом колишнього мера Одеси Едуарда Гурвіца, якого звинувачують у тотальному розкраданні міста. За Гурвіца Болдін спершу обіймав посаду виконувача обов’язків начальника юридичного департаменту мерії, а пізніше - заступника начальника цього департаменту.

У серпні 2011 року Болдіна затримали та помістили у СІЗО. Спочатку його звинувачували за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Згодом слідчі висунули йому нове обвинувачення – про перевищення влади або службових повноважень. У лютому 2014 росу Приморський районний суд Одеси звільнив його від кримінальної відповідальності.

Чому Одещина ще досі не має голови

Спершу Зеленський пропонував призначити головою області Андрейчикова, але за деякий час змінив свою думку. Річ у тім, що у Львівській області було проведено конкурс, і він виявився успішним. Відтак, гарант вирішив застосувати аналогічний експеримент і на Одещині.

Ми мали дуже хороший експеримент у Львівській області. Ми знайшли там дуже потужних людей, і навіть одна людина, яка була на другому місці, стала головою Івано-Франківської державної обладміністрації. Думаю, що ми не можемо ризикувати в Одесі, навіть Андрейчиковим, якого я особисто знаю. Тобто ми проведемо конкурс в Одесі. Це дуже відповідальна місія. Не хочемо вас, одеситів, підвести,

– наголошував політик під час робочої поїздки на Одещину 13 липня.