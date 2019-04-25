Зеленський зможе розпустити Верховну Раду до 14 червня 2019 року: версія судді Вовка

Після другого туру президентських виборів в Україні 2019 року і оголошення даних екзит-полів з явною перевагою Володимира Зеленського у суспільстві загострилося обговорення питання дострокового припинення повноважень українського парламенту. До того ж, сам Зеленський заявив, що розглядає таку можливість. Суддя Павло Вовк запевнив, що новообраний президент цю можливість матиме – до 14 червня.

Володимир Зеленський, лідер президентських перегонів, у відеозверненні зазначив, що розглядає можливість розпуску Верховної Ради і обурений тим, що ЦВК "затягує" з офіційним оголошенням результатів виборів. Адже таким чином, мовляв, він може не встигнути оголосити про таке рішення.

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Голова окружного адміністративного суду Павло Вовк, спираючись на Конституцію і "елементарні математичні розрахунки", назвав критичну дату, до якої новообраний президент зможе розпустити Раду: 14 червня. Іншими словами, Володимир Зеленський не мав би перейматися з цього приводу, адже його інавгурація пройде не пізніше за 3 червня. Тож він зможе реалізувати своє "право мати цю можливість" – розпустити ВР.



Суддя Павло Вовк: президент зможе розпустити Верховну Раду до 14 червня включно

Павло Вовк написав, що проаналізував чинне законодавство, "провів елементарні математичні підрахунки" і дійшов низки висновків.

Чи має право новообраний президент розпустити Раду?

У частині 2 статті 90 Конституції України вказано три випадки, у яких президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради:

– Якщо протягом 30 днів у Раді не сформовано коаліцію.

– Якщо протягом 60 днів після відставки уряду не сформовано новий склад Кабміну.

– Якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Інших підстав – немає. Однак чинне законодавство написане таким чином, зазначає Вовк, що президент може достроково припинити повноваження Ради указом, де лише констатує факт однієї із трьох обставин, зазначених вище. І це не повинні доводити якісь рішення судів чи інших органів.

Детальніше про те, чи зможе новообраний президент розпустити парламент із поясненнями юриста – у матеріалі 24 каналу

У який строк може президент розпустити Раду?

Частина 5 статті 90 Конституції України визначає, що ВР не може розпустити президент в останні шість місяців повноважень парламенту (власне, і в останні шість місяців повноважень президента – також: тобто, зараз розпустити Раду може лише новообраний глава держави).

Як вирахувати дату закінчення повноважень Верховної Ради?

Павло Вовк пояснив, від якого дня, на його думку, слід рахувати шестимісячний строк до дня припинення повноважень Ради.

Частина 5 статті 76 Конституції України свідчить: строк повноважень Верховної Ради України становить п'ять років. Найчастіше експерти говорили про те, що припинити повноваження Ради президент зможе до 27 травня 2019 року . Бо, мовляв, повноваження парламенту VIII скликання спливають 27 листопада 2019 року – саме цього дня у 2014 році чинні нардепи склали присягу.

Однак частина 1 статті 90 Конституції України говорить: повноваження парламенту попереднього скликання припиняються у день першого засідання Верховної Ради нового скликання .

А це означає, на думку Вовка, що Рада є повноважною не 5 календарних років, а 5 років, які спливають у день першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Тож до якої дати президент зможе розпустити Раду?

У тій же Конституції, в частині 3 статті 82, визначено, що ВР повинна зібратися на першу сесію не пізніше, ніж на 30-й день після офіційного оголошення результатів виборів. Закону "Про вибори народних депутатів України" передбачає офіційне оприлюднення результатів виборів впродовж 20 днів з дня голосування. Нагадаємо, чергові вибори до ВР наразі призначені на 27 жовтня 2019 року.

Отже, повноваження Ради чинного скликання можуть тривати і до 16 грудня 2019 року:

27 жовтня 2019 року

плюс

20 днів на офіційне оприлюднення результатів виборів

плюс

30 днів на відкриття першої сесії новообраної Ради.

Таким чином новообраний президент матиме право припинити повноваження Верховної Ради України у строк до 16 червня 2019 року.

Далі суддя Вовк проаналізував чотири попередні процедури виборів до парламенту і дійшов висновку, що у середньому між днем проведення виборів та днем відкриття першого засідання новообраної Ради минає 48 днів.

Цілком ймовірним є сценарій, за якого повноваження чинної Верховної Ради України можуть тривати до 14 грудня 2019 року, тобто ще протягом 48 днів після дня виборів. А це надає президенту України право припинити повноваження Верховної Ради України у строк до 14 червня 2019 року,

– підсумував Вовк.

Щоправда, варто зауважити, що чинне законодавство не містить поняття "у середньому" і наведені міркування є лише персональною точкою зору судді Павла Вовка.

Що відомо про суддю Павла Вовка? Голова Окружного адміністративного суду Києва з 2007 року. Був кандидатом до Верховного Суду, але вибув з конкурсу за власним бажанням. Громадська рада доброчесності дійшла висновку про невідповідність кандидата до Верховного Суду критеріям доброчесності та професійної етики. Основна причина – негативна репутація, причетність до політичних кіл, невідповідність статків та витрат задекларованим доходам, порушення прав людини, некоректне та неповне внесення інформації в декларації.

Зверніть увагу на матеріал 24 каналу із програми "Честь і НеЧесть" – "У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді". А також на відеоблог "Правосуддя по-новому" – "Про суддю Вовка, заради якого змінюють закони, і фабрику рішень на користь корупціонерів".