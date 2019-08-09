23:00
9 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У що інвестують росіяни. Путін захищає чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:20, сьогодні
      Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
      Вєсті.UA
      19:03, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Зеленський зробив чергові зміни у структурі СБУ: кого цього разу призначив президент

      722 Читать новость на русском
      Микола Кулешов поряд з керівником СБУ Іваном Бакановим
      Микола Кулешов поряд з керівником СБУ Іваном Бакановим / Прес-служба СБУ

      Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Кулешова начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки. Тобто Кулешов обійматиме посаду головного розвідника з питань інформаційної безпеки в структурі СБУ.

      Відповідний указ під номером 590 Зеленський підписав 9 серпня.

      Важливо! Зеленський заявив про наміри змінити СБУ: деталі

      Призначити Кулешова Миколу Валерійовича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України,
      – мовиться у документі.

      Указ, Зеленський, СБУ президент, Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки
      Указ Зеленського про призначення Кулешова 

      Раніше вищезазначене відомство очолював Олександр Климчук, але його український президент звільнив 26 червня.

      Що відомо про Миколу Кулешова

      Народився Кулешов у 1973 роців Харкові. Має фах інженера-математика, економіста та юриста. У структуру СБУ потрапив у 1995-му. Він уже очолював Департамент контррозвідувального захисту з липня по листопад 2015 року, щоправда тоді лише тимчасово виконував обов’язки очільника органу. Роком раніше Кулешова призначили першим заступником начальника цього відомства.

      Також Кулешов з травня по червень 2014 року брав участь у бойових діях на Донбасі. З 2014 року є він куратором заходів, що здійснюються у межах Трастового Фонду Україна – НАТО з питань кібербезпеки. Зокрема, Кулешов забезпечив успішну реалізацію І етапу Трастового Фонду у 2017 році та активний розвиток 2 фази його роботи.

      З початку 2016 року він займає посаду куратора напряму протидії кібершпигунству та кібертероризму. Водночас Кулешов ініціював створення Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ, що є ключовим елементом Національної системи кібербезпеки України. З 2016 року організовує його розбудову та функціонування.

      Зверніть увагу! Яка зарплата в СБУ: відома сума, яку Баканов заробив у червні

      Що таке Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та чим він займається 

      Це підрозділ Служби безпеки, що працює у сфері інформаційної безпеки. Орган, зокрема, відповідає за стан державної безпеки в кібернетичній та інформаційній сферах, а також координує та контролює діяльність регіональних органів і підрозділів Центрального Управління СБУ. У межах своєї компетенції департамент вносить президенту України пропозиції про видання актів, які обов’язково мают виконати органи державного управління, підприємства, установи, організації та прості громадяни.

      Його було утворено у 2012 році. Серед здобутків департаменту можна відзначити фіксацію та блокування численних кібератак упродовж 2017 – 2019 років. Зокрема, у липні 2019 року СБУ спільно з партнерами з США припинила діяльність потужного хакерського угруповання. Його учасники на території України організували та з 2007 року надавали віртуальні послуги хакерам і іншим злочинцям, допомагаючи їм вільно почуватися в інтернеті. У межах слідчих дій на території приватного будинку поблизу Одеси силовики виявили масштабний дата-центр.

      Нещодавно Зеленський призначив Сергія Андрущенка начальником департаменту захисту національної державності СБУ.  Поки тимчасово очолює спецслужбу Іван Баканов, колишній лідер президентської партії "Слуга народу" та екс-керівник "95 кварталу". Посів він цю посаду після того, як поки ще чинний очільник СБУ Василь Грицак написав заяву про звільнення та пішов у відпустку. Нового очільника відомства вже призначить IX скликання Верховної Ради. Попереднє, зі свого боку, не підтримало відставку Грицака.  

      Які ще зміни у структурі СБУ зробив Зеленський: 
      blog_ava
      Яніна Соколова: Після запитань Медведчуку я звернулася у поліцію, мені запропонували охорону
      сьогодні
      9232
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики СБУ Кібербезпека Служба безпеки України Мережа Президент України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 695
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      сьогодні , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 728
      Яке пиво подобається українцям?
      сьогодні , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      1681
      Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      сьогодні , 20:00 Я не з панікерів, – Сергій Мартинюк про музику, "Бандерштат" та зміну влади в Україні
      Ірина Юрковська 512
      Чому хліб дорожчає, незважаючи на рекордний врожай зернових
      сьогодні , 19:30 Чому хліб дорожчає, незважаючи на рекордний врожай зернових
      Ірина Поліщук 3330
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук