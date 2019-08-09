Зеленський зробив чергові зміни у структурі СБУ: кого цього разу призначив президент

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Кулешова начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки. Тобто Кулешов обійматиме посаду головного розвідника з питань інформаційної безпеки в структурі СБУ.

Відповідний указ під номером 590 Зеленський підписав 9 серпня.

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Призначити Кулешова Миколу Валерійовича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України,

– мовиться у документі.



Указ Зеленського про призначення Кулешова

Раніше вищезазначене відомство очолював Олександр Климчук, але його український президент звільнив 26 червня.

Що відомо про Миколу Кулешова

Народився Кулешов у 1973 роців Харкові. Має фах інженера-математика, економіста та юриста. У структуру СБУ потрапив у 1995-му. Він уже очолював Департамент контррозвідувального захисту з липня по листопад 2015 року, щоправда тоді лише тимчасово виконував обов’язки очільника органу. Роком раніше Кулешова призначили першим заступником начальника цього відомства.

Також Кулешов з травня по червень 2014 року брав участь у бойових діях на Донбасі. З 2014 року є він куратором заходів, що здійснюються у межах Трастового Фонду Україна – НАТО з питань кібербезпеки. Зокрема, Кулешов забезпечив успішну реалізацію І етапу Трастового Фонду у 2017 році та активний розвиток 2 фази його роботи.

З початку 2016 року він займає посаду куратора напряму протидії кібершпигунству та кібертероризму. Водночас Кулешов ініціював створення Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ, що є ключовим елементом Національної системи кібербезпеки України. З 2016 року організовує його розбудову та функціонування.

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Що таке Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та чим він займається

Це підрозділ Служби безпеки, що працює у сфері інформаційної безпеки. Орган, зокрема, відповідає за стан державної безпеки в кібернетичній та інформаційній сферах, а також координує та контролює діяльність регіональних органів і підрозділів Центрального Управління СБУ. У межах своєї компетенції департамент вносить президенту України пропозиції про видання актів, які обов’язково мают виконати органи державного управління, підприємства, установи, організації та прості громадяни.

Його було утворено у 2012 році. Серед здобутків департаменту можна відзначити фіксацію та блокування численних кібератак упродовж 2017 – 2019 років. Зокрема, у липні 2019 року СБУ спільно з партнерами з США припинила діяльність потужного хакерського угруповання. Його учасники на території України організували та з 2007 року надавали віртуальні послуги хакерам і іншим злочинцям, допомагаючи їм вільно почуватися в інтернеті. У межах слідчих дій на території приватного будинку поблизу Одеси силовики виявили масштабний дата-центр.

Нещодавно Зеленський призначив Сергія Андрущенка начальником департаменту захисту національної державності СБУ. Поки тимчасово очолює спецслужбу Іван Баканов, колишній лідер президентської партії "Слуга народу" та екс-керівник "95 кварталу". Посів він цю посаду після того, як поки ще чинний очільник СБУ Василь Грицак написав заяву про звільнення та пішов у відпустку. Нового очільника відомства вже призначить IX скликання Верховної Ради. Попереднє, зі свого боку, не підтримало відставку Грицака.