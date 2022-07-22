У Зеленського припустили, яким буде наступний "жест доброї волі" від росії

22 липня 2022 , 22:15
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Джерело:

DW

У росії не люблять визнавати своїх поразок, тому кожній вигадують виправдання, як от "жест доброї волі". В Офісі Президента вважають, що наступним таким "жестом" може стати Херсон.

Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами це може трапитися уже найближчим часом.

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На "жест" може вплинути Антонівський міст

Михайло Подоляк зазначив, що знищення Антонівського мосту змусить окупантів знову оголосити про "жест доброї волі" й втекти з Херсона.

Як тільки він (Антонівський міст – 24 канал) перестане функціонувати, росія зрозуміє, що треба продемонструвати "жест доброї волі" і покинути Херсон,
– наголосив Подоляк.

Довідка. Після серії потужних ударів по острову Зміїний, російські окупанти були змушені втікати. Однак визнати свою поразку в росії не могли, тому тамтешнє міноборони цинічно заявило, що вихід окупантів з острова – " жест доброї волі" росіян. 

Чому Антонівський міст важлива ціль

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Автор: Іван Магуряк