У Зеленського розповіли, як триває підготовка до зустрічі з Байденом
Джерело:"Телеграф"
На Банковій запевнили, що візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів обов'язково відбудеться. Український лідер планує обговорити з американським керівництвом широкий спектр двосторонніх відносин.
Про це заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква розповів у інтерв'ю виданню. Він наголосив, що інформація про скасування зустрічі глав США та України не відповідає дійсності.
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Зеленський таки полетить у США
Це спекуляції. Не було ніяких скасувань. А от що було – це дві телефонні розмови Байдена і Зеленського. Не так багато лідерів уже мали змогу двічі поговорити з президентом США,
– зазначив Жовква.
Він наголосив, що візит відбудеться, а команда президента готує його з підвищеною відповідальністю.
Деталі підготовки візиту президента до США
Жовква також розповів, що під час цього візиту українська сторона планує обговорити широкий спектр двосторонніх відносин.
- Зокрема, порушуватимуть питання безпеки та оборони, ситуації в окупованих Росією частинах Донбасу.
"Триває комунікація щодо цього на відповідних рівнях – керівник Офісу Президента Андрій Єрмак постійно спілкується з офіційними представниками американської сторони", – запевнив заступник глави ОП.
- Говоритимуть про економічну співпрацю, нові економічні проєкти, підвищення товарообігу, який до пандемії коронавірусу становив до 4 мільярдів доларів має всі шанси надалі зростати.
Зустріч Зеленського та Байдена у США: що відомо
- Байден запросив Зеленського в Білий дім під телефонної розмови 7 червня. Згодом стало відомо, що зустріч президентів відбудеться вже наприкінці липня 2021 року.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, політики обговорять насамперед питання безпеки.
- Водночас український лідер заявив, що хоче почути від американського колеги більше конкретики.
- Нещодавно деякі ЗМІ повідомили, що візит Зеленського до Сполучених Штатів у липні скасували начебто через зміну керівництва "Нафтогазу".