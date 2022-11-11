"Друга армія світу" втікає пішки, – у Зеленського присоромили вояк Путіна
Джерело:Андрій Єрмак
Російські військові відступають з правого берега Херсонщини внаслідок злагоджених дій ЗСУ. Окупанти дають драпака пішки.
У мережі опублікували відео, як російські військові перетинають річку по переправі біля Антонівського мосту. Сам міст окупанти, побоюючись ЗСУ, вирішили підірвати.
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Єрмак відреагував на втечу окупантів
Росіяни тікають з правого Дніпра пішки. Ймовірно, російські військові бояться пересуватися технікою, щоб не стати легкою ціллю для ЗСУ.
Окупанти пішки тікають з Херсонщини: відео
На втечу російських окупантів відреагував глава Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він висміяв російську армію, яку в Кремлі звикли називати "другою у світі". Міфи про російську армію розбили об міць ЗСУ, хоча наші воїни ціною життів стримують навалу ворога.
"Друга армія світу" намагається тікати пішки…,
– лаконічно написав Андрій Єрмак у соціальних мережах.
ЗСУ просуваються на Херсонщині: що відомо на цей момент
- Українські воїни почали стрімко просуватися на Херсонщині після того, як Росія 9 листопада оголосила про "жест доброї волі" в Херсоні. Також наші захисники звільняють Миколаївщину.
- У Миколаївській області вдалося звільнити Снігурівку, Калинівку та Новопетрівку.
- Головнокомандувач Валерій Залужний інформував, що з 1 жовтня ЗСУ звільнили понад 40 населених пунктів на Херсонщині. Зранку 11 листопада у Генштабі ЗСУ підтвердили деокупацію 12 селищ на Херсонщині.
- Також у ЗСУ розповіли, що наші воїни просунулися на 10 кілометрів. Крім того, на Херсонщині тривають потужні позиційні бої.
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