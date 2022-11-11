"Друга армія світу" втікає пішки, – у Зеленського присоромили вояк Путіна

Російські військові відступають з правого берега Херсонщини внаслідок злагоджених дій ЗСУ. Окупанти дають драпака пішки.

У мережі опублікували відео, як російські військові перетинають річку по переправі біля Антонівського мосту. Сам міст окупанти, побоюючись ЗСУ, вирішили підірвати.

Дивіться також "Діти місяць не виходили на вулицю": зворушливе відео зі звільненого Борозенського

Єрмак відреагував на втечу окупантів

Росіяни тікають з правого Дніпра пішки. Ймовірно, російські військові бояться пересуватися технікою, щоб не стати легкою ціллю для ЗСУ.

Окупанти пішки тікають з Херсонщини: відео

На втечу російських окупантів відреагував глава Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він висміяв російську армію, яку в Кремлі звикли називати "другою у світі". Міфи про російську армію розбили об міць ЗСУ, хоча наші воїни ціною життів стримують навалу ворога.

"Друга армія світу" намагається тікати пішки…,

– лаконічно написав Андрій Єрмак у соціальних мережах.

ЗСУ просуваються на Херсонщині: що відомо на цей момент

Варте уваги – Кім попередив про небезпеку на Півдні: дивіться відео