Жиріновський закликав завдати удару по Україні, щоб уникнути нападу на Кремль

Депутат Держдуми Росії Володимир Жиріновський закликав виключити Україну з Організації Об'єднаних Націй. Він сказав, що це через нібито утиски російської мови та дискримінацію російськомовних громадян.

Про це Жиріновський розповів на ютуб-каналі однієї з політичних партій Росії. Він зазначив, що українська влада "порушує закон", бо припинила постачати питну воду до Криму, націоналісти нападають на державні представництва Росії, а "українські терористи" збили малазійський боїнг у 2014 році.

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"Блокада води в Крим – це взагалі варварство. За це Україну треба виганяти з ООН. Відключення електроенергії, відмова платити пенсії мешканцям Донбасу, постійні обстріли у бік Росії – це теж її злочини", – сказав Жиріновський.

Депутат назвав українську владу незаконною

Жиріновський назвав російсько-українську війну "мінігромадянською" й звинуватив українську владу в тому, що вона не закрила простір для польотів. Через це й збили MH17.

Якби Україна вчасно це зробила, то ніхто б не збив літак. Його збили українські бойовики. Київський режим. Я про це сказав за місяць до цієї події,

– переконаний російський депутат.

Також він наголосив, що влада в Україні нібито незаконна й має відповідати за "злочини". За його словами, такі дії щодо Росії вона вчиняла навіть у 1990 роках, але тодішній президент Борис Єльцин чомусь не наважувався протидіяти.

У чому Росія звинувачує Україну

Вперше в історії Росія поскаржилась на іншу державу до Європейського суду з прав людини. Стороною обвинувачення стала Україна.

До заяви для ЄСПЛ увійшли типові тези російської пропаганди. Зокрема, "загибель мирного населення", "дискримінація російськомовного населення", "Відповідальність за катастрофу малазійського Boeing MH17 на Донбасі".

Російський опозиціонер Дмитро Гудков назвав скаргу Росії "шизофренією чистої води", а в Офісі Президента України ситуацію окреслили як "еталон політичного цинізму".

До слова, Україна скаржилася на Росію в ЄСПЛ ще 13 березня 2014 року. У 2021 році її почали розглядати.