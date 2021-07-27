Жиріновський закликав завдати удару по Україні, щоб уникнути нападу на Кремль
Джерело:24 канал
Депутат Держдуми Росії Володимир Жиріновський закликав виключити Україну з Організації Об'єднаних Націй. Він сказав, що це через нібито утиски російської мови та дискримінацію російськомовних громадян.
Про це Жиріновський розповів на ютуб-каналі однієї з політичних партій Росії. Він зазначив, що українська влада "порушує закон", бо припинила постачати питну воду до Криму, націоналісти нападають на державні представництва Росії, а "українські терористи" збили малазійський боїнг у 2014 році.
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"Блокада води в Крим – це взагалі варварство. За це Україну треба виганяти з ООН. Відключення електроенергії, відмова платити пенсії мешканцям Донбасу, постійні обстріли у бік Росії – це теж її злочини", – сказав Жиріновський.
Депутат назвав українську владу незаконною
Жиріновський назвав російсько-українську війну "мінігромадянською" й звинуватив українську владу в тому, що вона не закрила простір для польотів. Через це й збили MH17.
Якби Україна вчасно це зробила, то ніхто б не збив літак. Його збили українські бойовики. Київський режим. Я про це сказав за місяць до цієї події,
– переконаний російський депутат.
Також він наголосив, що влада в Україні нібито незаконна й має відповідати за "злочини". За його словами, такі дії щодо Росії вона вчиняла навіть у 1990 роках, але тодішній президент Борис Єльцин чомусь не наважувався протидіяти.До речі.
У чому Росія звинувачує Україну
- Вперше в історії Росія поскаржилась на іншу державу до Європейського суду з прав людини. Стороною обвинувачення стала Україна.
- До заяви для ЄСПЛ увійшли типові тези російської пропаганди. Зокрема, "загибель мирного населення", "дискримінація російськомовного населення", "Відповідальність за катастрофу малазійського Boeing MH17 на Донбасі".
- Російський опозиціонер Дмитро Гудков назвав скаргу Росії "шизофренією чистої води", а в Офісі Президента України ситуацію окреслили як "еталон політичного цинізму".
- До слова, Україна скаржилася на Росію в ЄСПЛ ще 13 березня 2014 року. У 2021 році її почали розглядати.