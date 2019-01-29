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      Житло у передмісті Києва: наскільки популярні квартири у розтермінування

      631 Читать новость на русском
      Купівля квартири в передмісті Києва у розтермінування
      Купівля квартири в передмісті Києва у розтермінування / teremki.bud.com.ua

      Поки далеко не кожен українець може дозволити собі придбати власне житло, особливо, коли треба заплатити за нього одразу 100%. Тому все більшою популярністю користується купівля нерухомості в розтермінування.

      За підсумками 2018 року стало відомо, наскільки популярним був саме цей вид придбання житла серед тих українців, хто купував житло в передмісті Києва.

      Читайте також: Житло в лізинг: коли це запрацює в Україні та на яких умовах

      Як свідчать дані девелоперської компанії AVM Development Group, які опинились у розпорядженні 24 каналу, за рік рівень продажів нерухомості в розтермінування у деяких об'єктах в передмісті Києва сягнув позначки у 70%.

      Практично кожну другу квартиру (50-53%) у передмісті Києва у 2018-му році купували у розтемінування.

      Аналітики прогнозують, що у 2019-му році ця тенденція збережеться і навіть може зрости до позначки 60%.

      У 2018-му найбільш популярним був термін розтермінування квартири до 2 років – переважно до моменту введення в експлуатацію об'єкта.

      На сьогодні у понад 40% житлових комплексів, які будують у передмісті столиці, розтермінування передбачає 30% перший внесок.

      За даними порталу ЛУН.ua, на відстані до 5 кілометрів від Києва налічується 76 житлових комплексів.

      Читайте також: Скільки років треба українцю, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка по містах

      Чи вигідно купувати квартиру в розтермінування? Напередодні 24 канал писав про переваги та нюанси купівлі квартири у розтермінування. Більше читайте у матеріалі: Власна квартира за 3 роки: вся правда про розтермінування

      Дивіться інфографіку, скільки коштуватиме розтермінування на 3 роки 1-кімнатної квартири у Львові:

      квартира розтермінування інфографіка

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      Теги: Ринок нерухомості Кредит на житло Новини нерухомості Новини нерухомості України Купівля нерухомості Новини Києва Первинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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