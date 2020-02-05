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      Живуть, не роблячи нічого: печерна саламандра за 7 років не поворухнулася жодного разу

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      "Біла саламандра" / newscientist.com

      Мабуть, представників досить рідкісного виду саламандр – європейських протеїв – можна назвати найбільш ледачими тваринами у світі. Одна саламандра не рухалася аж протягом 2569 днів, тобто, – понад 7 років.

      Про це розповіли вчені Будапештського університету, які понад 8 років вивчали цих тварин, передає New Scientist.

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      Вони живуть, не роблячи нічого,
      – зауважив один зі вчених.

      Для своїх спостережень науковці відібрали 19 особин в одній з печер Боснії і Герцоговини. Тваринок позначили і після цього регулярно навідувалися до них і перевіряли їх пересування. Експеримент тривав з 2010 по 2018 рік.


      Європейський протей/ vildaphoto

      Які результати у дослідженні отримали науковці:

      • Більшість саламандр не зрушили з місця і на 10 метрів;
      • Найактивніша особина проповзла цілих 38 метрів;
      • Найпасивніша – за понад 7 років не поворухнулася взагалі.

      Що відомо про європейських протеїв? Інші назви тварин – "біла саламандра" або "печерна саламандра". У середньовічних переказах тваринку називали чудовиськом, "драконольмом", що виповзав із надр землі і приносив лиха.

      Вигляд у європейського протея дещо незвичний. Загальна довжина досягає 25 – 30 сантиметрів. Голова за формою нагадує щуку. Очей не видно, оскільки вони абсолютно сховані під шкірою.

      Спокійно можуть обходитися без їжі протягом декількох років, тому рухатися їм особливо не потрібно. Головний стимул для них – спарювання. Воно відбувається раз в 12,5 років.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Світ тварин Боснія і Герцеговина Наука
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