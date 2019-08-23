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      Жорстоке вбивство журналіста Сергієнка: суд відпустив підозрюваного в організації злочину

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      Василь Сергієнко
      Василь Сергієнко / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 22 серпня, Городищенський районний суд Черкас ухвалив рішення не продовжувати арешт Вадиму Мельнику, якого підозрюють в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка. Таким чином Мельника, якого обвинувачують в організації вбивства журналіста, учасника Євромайдану Василя Сергієнка, відпустили із СІЗО під домашній арешт.

      Сам Мельник заявив, що не визнає своєї провини та не має наміру ховатися від правосуддя, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Строк арешту Мельника закінчується 24 серпня. У зв'язку з цим прокурор подав клопотання про продовження його тримання під вартою ще на два місяці. Він обґрунтував необхідність такого заходу тим, що на свободі обвинувачений може сховатися, вплинути на потерпілих та свідків.

      Водночас адвокати підозрюваного заявили, що, на їхню думку, прокурори не довели існування ризиків, які були озвучені. Захисники клопотали про те, щоб узагалі відпустити Мельника під заставу у розмірі 153 тисячі гривень.

      Також суд вирішив залишити під вартою обвинуваченого у виконанні вбивства Володимира Воронкова, та залишити під домашнім арештом Віктора Горбенка та Романа Недібалюка (їх підозрюють у викраденні Сергієнка), не зважаючи на те, що прокуратура клопотала про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на перебування у СІЗО.

      Що відомо про Василя Сергієнка?Журналіст та керівник корсунської самооборони. Був активним учасником подій на Майдані. Одразу після Революції Гідності, Сергієнко разом з іншими активістами намагався провести народну люстрацію місцевих чиновників та редакторів комунальних медіа, які підтримували Антимайдан і режим Януковича.

      4 квітня 2014 року невідомі викрали чоловіка з дому в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. Наступного дня журналіста знайшли закатованим на смерть у лісі. У всеукраїнському об'єднанні "Свобода", до якого входив Сергієнко, його зникнення пов'язували із журналістською діяльністю.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Судді Журналісти
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